Une femme arrêtée pour le meurtre d'un homme à Sochaux: la police a découvert le cadavre putréfié chez elle

Une femme de 26 ans a été mise en examen et incarcérée vendredi pour le meurtre d'un homme de 47 ans, dont elle avait dissimulé le corps avec son compagnon, a indiqué le parquet de Montbéliard.

La femme a été mise en examen pour "homicide volontaire", a indiqué la procureure de la République à Montbéliard, Carine Greff, dans un communiqué



Son compagnon, un homme âgé de 36 ans, "a bénéficié du statut de témoin assisté pour l'homicide volontaire mais a été mis en examen des chefs de recel de cadavre et modification de la scène de crime", a-t-elle ajouté. Tous deux ont été placés en détention provisoire.



La police a découvert le cadavre putréfié de la victime, mercredi, au domicile du couple à Sochaux, près de Montbéliard. Il était "enveloppé dans de nombreux draps et couvertures", a indiqué la magistrate.





La victime a subi des violences physiques



Le couple, connu de la police pour des infractions liées aux stupéfiants et vivant dans la marginalité, a reconnu "qu'il s'agissait du corps de leur ami de 47 ans, mort lors d'une rixe dont ils ne pouvaient expliquer le motif", a noté Mme Greff.

D'après l'autopsie, la victime a subi des "violences physiques". Cet homme, "paisible et isolé", momentanément sans emploi et sans domicile, était inconnu des services de police.



Deux jours avant la découverte du cadavre, un individu s'était présenté au commissariat de Montbéliard pour révéler que des connaissances lui avaient demandé de les aider à déplacer un corps.