Une femme décède après avoir chuté de 12 étages depuis l'appartement de ses parents: le compagnon de la victime arrêté par la police

Une femme de 21 ans est décédée mardi soir après avoir fait une chute de 12 étages depuis l'appartement de ses parents à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), et son compagnon a été placé en garde à vue, a-t-on appris auprès du parquet de Créteil.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 20H30 dans cette ville de proche banlieue parisienne, a précisé cette source confirmant une information de RMC.



Les circonstances entourant la chute de la jeune femme ne sont pas encore connues. La victime et son compagnon étaient seuls dans une chambre de l'appartement au moment des faits, selon le parquet.



Les parents de la victime étaient présents dans l'appartement, mais n'ont pas été témoins.



Le compagnon, qui avait pris la fuite peu avant l'arrivée des secours, a été arrêté mercredi matin et placé en garde-à-vue pour homicide.



Connu des services de police, il avait été condamné en mai à un stage de citoyenneté pour des faits de violences à l'encontre de la jeune femme. A l'issue de cette condamnation, il n'était plus soumis à un contrôle judiciaire.



L'enquête a été confiée à la Police judiciaire du Val-de-Marne.



En 2018, 121 femmes ont été tuées lors de violences conjugales, selon le décompte officiel du ministère de l'Intérieur.