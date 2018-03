Une femme retrouvée égorgée dans son appartement: son compagnon, qui avait pris la fuite avec leur bébé, a été interpellé

Une femme a été retrouvée égorgée vendredi dans son appartement à Saint-Ouen, près de Paris, et son compagnon, qui avait pris la fuite avec leur bébé, a été interpellé, a-t-on appris de sources concordantes.



Le corps sans vie de la jeune femme a été retrouvé vers 17H30, ont indiqué les pompiers, confirmant une information du Parisien.



L'homme, né en 1996, a été interpellé à 19H00 au domicile de son frère à Pontault-Combault, en Seine-et-Marne, le département voisin, a précisé à l'AFP une source policière. Le nourrisson, âgé de six mois, a été retrouvé indemne chez le frère du mis en cause, a ajouté une source proche de l'enquête.



La victime "quasiment décapitée" présentait "plusieurs plaies profondes" aux bras et aux mains, "vraisemblablement des lésions résultant de gestes défensifs", a précisé cette source. Un couteau de cuisine avec une lame d'environ 30 cm a été retrouvée près du corps.



Selon la source policière, c'est le frère du mis en cause qui a prévenu les forces de l'ordre. Il leur a indiqué "que son frère avait tué sa femme au domicile du couple", a détaillé la source proche de l'enquête.



Selon un voisin, qui "dit 'n'avoir rien vu ni entendu'" au moment des faits, le couple avait aménagé il y a cinq mois environ dans cet appartement, a ajouté cette source.