Une fillette de 6 ans dans un état critique après s'être coincée la tête dans un télésiège en Haute-Savoie

Après une avalanche qui a fait un mort et quatre blessés à Crans Montana en Suisse, c'est à Châtel, en France qu'un drame s'est joué. Une fillette hollandaise de 6 ans a eu la tête coincée dans un télésiège. Elle a été hospitalisée dans un état critique.

Une fillette de cinq ans a été transportée en urgence absolue jeudi à l'hôpital de Genève après avoir été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire sur un télésiège de la station de ski de Châtel, en Haute-Savoie, a-t-on appris de sources concordantes.



L'enfant, qui était entourée par des adultes, "aurait eu la tête coincée entre le garde-corps et l'accoudoir du siège sur la durée du parcours", a précisé dans un communiqué Nicolas Rubin, le maire de Châtel. L'accident a eu lieu aux environs de midi, tandis que la fillette, qui prenait des cours de ski encadrés par un moniteur, avait pris place sur un télésiège six places, "l'installation la plus récente du domaine skiable", a ajouté Nicolas Rubin.





Conduite à l'hôpital de Genève



Retrouvée en arrêt cardio-respiratoire par le service des pistes au débarquement du télésiège, la fillette a été réanimée peu avant 12H30 et transportée à l'hôpital de Genève en hélicoptère par la gendarmerie une heure plus tard.

Une enquête, confiée au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix et à la Brigade de Recherche de Thonon-les-Bains, a été ouverte par le parquet de Thonon pour tenter de faire la lumière sur les circonstances du drame.



Le télésiège sur lequel se trouvait l'enfant, qui "dispose d'une photographie à l'arrivée", devrait permettre "d'identifier les adultes présents à ses côtés" au moment de l'accident, a souligné le maire de Châtel. La famille de la fillette a été prise en charge par la société des remontées mécaniques et a été accompagnée à l'hôpital de Genève.