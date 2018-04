Une fillette de 9 ans gravement blessée par un tir de carabine à Cambrai: la police soupçonne son frère

Une fillette de neuf ans a été grièvement blessée à la tête par un tir de carabine à air comprimé, ce mercredi à Cambrai (Nord). Les enquêteurs n'écartent pas l'hypothèse que son petit frère soit l'auteur du tir, a-t-on appris de sources concordantes.



L'enfant "présente une blessure grave à la tête compatible avec un impact de plomb et il y a dans le domicile une carabine à plomb", a indiqué à l'AFP le parquet de Cambrai. D'après les pompiers du Nord, la fillette a été transportée dans un état grave par hélicoptère au CHR de Lille.



Les faits ont eu lieu entre midi et 13H00 au domicile de l'enfant à Cambrai, où a priori "il n'y avait que les membres de la famille" et "il n'y a pas de raisons de penser qu'il y a eu un intervenant extérieur", a ajouté cette source.



Selon une source proche du dossier, la fillette "aurait pu être blessée par son frère de cinq ans, son pronostic vital est engagé".



Une enquête a été ouverte pour des faits de violences avec armes.