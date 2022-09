Une fillette de quatre ans meurt après une chute du 3e étage à Dieppe

Une fillette de quatre ans est décédée mercredi soir après avoir chuté du troisième étage d'un immeuble à Dieppe (Seine-maritime), a-t-on appris jeudi auprès des pompiers et du parquet.



"L'hypothèse accidentelle" est "privilégiée", a précisé le procureur de la République de Dieppe, Etienne Thieffry, qui a ouvert une enquête sur les causes de la mort.

"Lorsque les secours sont arrivés, elle était grièvement blessée. Il y a eu une tentative de réanimation et l'enfant a été déclaré décédé par le médecin du SMUR", ont indiqué les pompiers sans autres précisions sur les circonstances de l'accident.