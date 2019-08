Une fillette en urgence absolue après un accident en France: ses parents l'ont abandonnée à l'hôpital avec les 2 autres enfants

Un accident s'est produit ce lundi soir à Samer dans le nord de la France. Une fillette a été grièvement blessée. D'abord hospitalisés, ses parents ont finalement quitté précipitamment l'hôpital.

Un accident s'est produit à Samer, dans le département du Pas-de-Calais en France. Une voiture a violemment heurté le pilier d'un pont ferrovaire ce lundi, aux alentours de 20 heures, rapporte La Voix du Nord.

Dans le véhicule, se trouvaient deux adultes et leurs trois enfants âgés de 18 mois, 3 et 4 ans. La plus jeune de la famille a été très grièvement blessée. Son pronostic vital est engagé. Les autres membres de la famille ont également été hospitalisés mais présentent des blessures moins importantes.

Cependant, les parents ont quitté précipitamment l'hôpital dans la nuit, abandonnant ainsi leurs 3 enfants. "Ils sont actuellement recherchés par les enquêteurs pour être entendus", indique Philippe Sabatier, vice-procureur de la République à Boulogne-sur-Mer.

La plus jeune de la famille est actuellement entre la vie et la mort. Les deux autres enfants s'en sortent indemnes et vont être placés provisoirement en famille d'accueil. Selon des informations du parquet données au quotidien, la mère de famille, qui conduisait le véhicule, présentait des signes d'ivresse. "Nous avons la certitude que les parents étaient sous l’emprise de l’alcool", explique Philippe Sabatier, vice-procureur de la République à Boulogne-sur-Mer.