Une Française agressée à Paris lance un site pour encourager les témoignages

(Belga) Une Française qui avait dénoncé son agression dans la rue à Paris en diffusant la vidéo de l'incident, relayée dans de nombreux pays, a lancé mercredi une plateforme en ligne pour partager les témoignages de femmes victimes de harcèlement.

"L'objectif de ce site, "Nous Toutes Harcèlement", est de recueillir des témoignages de harcèlement dans la rue, au travail, dans la sphère privée", a expliqué à l'AFP Marie Laguerre, 22 ans. "C'est anonyme, et ça doit permettre de libérer la parole des femmes". La semaine dernière, alors qu'elle rentrait chez elle, un homme lui a lancé des remarques obscènes, auxquelles elle a répondu par un "Ta gueule". Mais l'homme lui a alors jeté un cendrier, avant de lui porter un violent coup au visage. Depuis que Marie a publié sur Facebook la vidéo de l'agression, elle a reçu des dizaines de messages en provenance du monde entier, de la Colombie à l'Irak en passant par le Japon: des femmes, qui partagent leurs expériences personnelles, mais aussi des hommes apportant leur soutien à la jeune femme. L'étudiante enchaîne également les interviews dans des médias français et internationaux. "Ca n'est pas facile de gérer cette ampleur médiatique, mais je crois que j'ai la responsabilité d'utiliser cette visibilité pour faire passer un message et faire avancer les choses", estime-t-elle. "Le harcèlement est un phénomène systématique que connaissent toutes les femmes, dans le monde entier", souligne-t-elle. Marie Laguerre s'est entourée de militantes féministes pour être conseillée, telles que l'association "Les Effrontées". "On a réfléchi ensemble et l'idée de créer ce site est venue", explique Fatima Benomar, porte-parole de l'association. Les témoignages sur le site seront aussi diffusés sur une page Facebook "NousToutesHarcèlement", assortis du hashtag "TaGueule". Des initiatives similaires existent déjà, mais peu importe, pour Marie Laguerre: "Je pense important d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice". La jeune femme a porté plainte dès le lendemain de son agression et une enquête a été ouverte lundi par la justice. (Belga)