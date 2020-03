Une jeune fille torturée et séquestrée pendant des mois par un homme rencontré sur internet en France

Il avait séquestré, torturé et affamé pendant plusieurs mois une jeune fille de 19 ans rencontrée sur internet avant de l'abandonner dans la nature: un homme a été mis en examen à Béziers (Hérault), avec quatre personnes de sa famille, a annoncé vendredi le parquet.



Le 2 novembre 2019, "une jeune femme inconsciente était découverte par un vététiste dans une zone isolée en bord de voie à Vias (Hérault)", explique le procureur Raphaël Balland dans un communiqué.



"En hypothermie (22°), légèrement vêtue malgré de basses températures, pesant moins de 40 kg et le visage tuméfié, elle avait été hospitalisée en état d'urgence absolue à Montpellier" et tombait dans un coma durant neuf jours.



La victime, originaire de Châteauroux, souffrait d'importantes difficultés sociales. Elle avait rejoint à l'été 2019, à Agde (Hérault), un homme de 22 ans rencontré sur les réseaux sociaux, et était hébergée chez cet homme et son frère.

Mis en examen le 26 février

"A partir du mois de septembre 2019, il l'aurait maltraitée, enfermée dans un cagibi cadenassé, attachée, bâillonnée, régulièrement battue, vivant dans un état de saleté permanent, privée d'aliments et de soins et même parfois forcée à manger des excréments de chats", précise le procureur.

La jeune femme aurait aussi été forcée à reverser à son bourreau ses prestations sociales, "notamment pour s'acheter des jeux vidéos".



Les deux frères ont été mis en examen le 26 février pour séquestration en vue de faciliter des actes de torture et de barbarie et des extorsions des moyens de paiement de la victime.



Un troisième frère, placé sous contrôle judiciaire, leur mère et son compagnon ont été mis en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité des personnes.

La victime toujours hospitalisée

Âgée de 44 ans, la mère est également accusée de modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Le parquet de Béziers a également demandé la mise en examen des deux frères et de leur mère pour "tentative d'assassinat" pour avoir abandonné la victime en pleine nuit, "agonisante et très légèrement vêtue, malgré des températures hivernales, dans un lieu isolé".



Cette demande de mise en examen pour tentative d'assassinat a été rejetée par le juge d'instruction, mais le parquet a interjeté appel de ce refus.



La victime est à ce jour toujours hospitalisée et dans un état psychologique fragile.