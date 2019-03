Un jeune homme dans le coma après une overdose au carnaval de Villers-la-Ville

Un jeune homme - et non jeune fille comme indiqué précédemment - a été victime d'une overdose au carnaval de Villers-la-Ville, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon. Dans la nuit de dimanche à lundi, la victime, née en 1996 et originaire de Court-Saint-Etienne, a été retrouvée dans les rues de Villers-la-Ville après le carnaval. Elle aurait été victime d'une overdose d'ecstasy et/ou d'alcool. Elle a été transportée à la clinique Saint-Pierre d'Ottignies et ses jours sont en danger. L'homme se trouve actuellement dans le coma.