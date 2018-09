La rentrée: les copains qu'on retrouve et les profs qu'on découvre

Cartables ou sac sur le dos, le pas hésitant pour les plus jeunes ou sourire décontracté pour les ados, quelque 12 millions d'élèves ont repris lundi le chemin de l'école: un rituel bien rôdé qui a lancé l'année scolaire.

Nouveauté de la rentrée: le portable est interdit à partir de cette année, à l'école et au collège.

Devant les maternelles, quelques larmes mais aussi de bonnes résolutions. Carmen, qui entre en grande section à l'école Fessart de Boulogne-Billancourt, près de Paris, a choisi sa plus jolie robe, gilet et chaussures assortis. Et elle a promis à sa mère d'"écouter la maîtresse, toujours".

"Ca y est, je suis au collège!", se réjouit Félicien, en franchissant les portes de son établissement à Lyon, dans le 3e arrondissement. Elèves de 6e et parents sont réunis dans la cour. "C'est lui le directeur? Il a un costume et tout et tout. Il fait classe!", lance un élève, visiblement impressionné.

Quant aux parents, bien que parfois stressés lorsqu'ils accompagnent leurs jeunes enfants, ils se veulent rassurants. "Je ne veux pas rentrer à l'école", boude Anouk, en CM1 à Lille. "Ca va aller", lui répète sa mère.

"La rentrée, ça fait du bien aux parents. On va souffler un peu", reconnaît Stéphanie, qui accompagne son fils en CP, à Lille également.

Lina, 11 ans, qui entre en 6e au collège Georges-Duhamel dans le XVe arrondissement à Paris, veut s'appuyer sur les conseils de sa soeur ainée. "Elle m'a dit de ne pas faire ma timide, de me faire des copines et d'être sociable".

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a renouvelé l'opération "la rentrée en musique", un dispositif diversement appliqué dans les 62.000 établissements du territoire.

"Viens, c'est la rentrée, on va bien s'amuser. Toute l'année on va chanter", entonnent les élèves des classes élémentaires dans le hall d'accueil du groupe scolaire du Château, à Cognin (Savoie).

A Saint-Sever (Landes), les 160 enfants de l'école du Parc ont fait leur rentrée... dans le réfectoire. Un incendie "probablement d'origine criminelle", selon la préfecture, a détruit une partie des locaux dans la nuit.

- "Beau métier" -

Pour ce premier jour d'école, Emmanuel Macron s'est rendu à Laval en Mayenne, dans un collège doté d'un internat et d'une classe pour élèves atteints de troubles cognitifs ou mentaux.

S'il était un métier, le chef de l'Etat serait "professeur", a-t-il répondu, se prêtant au jeu du portrait chinois. "Professeur c'est un beau métier", alors que président n'en est "pas vraiment" un, mais c'est un "honneur", a souligné M. Macron.

En début de matinée, plus de 12 millions d'élèves, la plupart âgés de 3 à 18 ans, ont fait connaissance avec les 881.000 enseignants.

Quels sont les changements concrets que les enfants vont percevoir en cette nouvelle année?

Pour les élèves de maternelle et d'élémentaire, une semaine d'école de quatre jours dans 85% des communes de France (soit 80% des élèves). Les maires se sont largement emparés cette liberté octroyée par le ministre de l'Education peu après son arrivée rue de Grenelle.

A Boulogne-Billancourt, passée à la semaine de quatre jours cette rentrée, la mère de Samuel, qui entre en grande section, s'inquiète de ce bouleversement. "Je suis une maman seule. Dès que les horaires changent, pour moi c'est compliqué".

Dans les écoles élémentaires situées en réseaux d'éducation prioritaire, les enfants seront une douzaine maximum par classe en CP (REP et REP+). Mêmes effectifs réduits pour une partie des CE1 de REP+. Soit au total 190.000 écoliers.

Attention, le portable est interdit à partir de cette année, à l'école et au collège. C'est à chaque établissement de choisir les modalités pratiques pour respecter cette loi, votée durant l'été (téléphones éteints, rangés dans un casier...).

L'interdiction existait auparavant dans beaucoup de collèges depuis quelques années, inscrite dans leur règlement intérieur.

Des élèves de 6e, interrogés devant le collège Georges-Duhamel à Paris, indiquent qu'ils garderont bel et bien leur portable pour pouvoir communiquer avec leurs parents après l'école. Mais les appareils resteront éteints pendant la journée.

Les élèves de seconde seront par ailleurs les premiers à étrenner le bac nouvelle formule prévu en juin 2021, qui remplace les séries S, ES et L par des enseignements de spécialités.

