Une location dans un Airbnb vire au drame en France: des hommes armés séquestrent et violent les occupants

Ils avaient réservé un appartement à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, via Airbnb. Le but : profiter d'une soirée entre amis. Mais il n'en fut rien. Trois jeunes femmes et un jeune homme ont vécu un véritable enfer après avoir été violenté par des individus armés.

Il est 3 heures du matin quand 4 individus armés pénètrent dans l'appartement. Visages cagoulés, gantés et armes au poing, ils menacent les occupants. Adrien (prénom d'emprunt) a été victime de ce violent home-jacking. Il raconte dans les colonnes du Parisien. "Ils m'ont directement sauté dessus puis frappé à la tête, relate-t-il. Je me suis retrouvé bâillonné et ligoté avec du gros scotch noir. L'un d'eux m'a dit 'Si tu bouges, tu es cuit' J'ai obéi", indique-t-il.

Rapidement, cette intrusion vire au cauchemar. Les quatre hommes dépouillent les occupants. Ils subtilisent également les affaires appartenant aux propriétaires des lieux. Et après cela, l'enfer continue. Une jeune femme est mise à nu puis violée. Ses cheveux sont ensuite coupés par son agresseur qui filme toute la scène via son GSM.

Les quatre hommes finissent par s'enfuir. L'une des victimes parvient à se défaire de ses liens et demande de l'aide à un passant. Selon Adrien, "l'agression serait liée à une histoire d'amour qui a très mal tourné". La police judiciaire du Val-de-Marne est chargée de l'enquête. Les propriétaires de l'appartement ont, quant à eux, découvert leur bien pillé et occupé par les forces de l'ordre.