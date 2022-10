Une Maserati incendiée en France après une course-poursuite en Belgique: les occupants du véhicule ont pris la fuite

Deux personnes ont mis le feu à une voiture de sport samedi en France, près de la frontière, après une course-poursuite sur le territoire belge, indique la police fédérale dimanche. La Maserati, qui avait été volée quelques jours plus tôt à Paris, avait été remarquée par les policiers près d'Anvers. Le véhicule avait des plaques d'immatriculation volées.

La course-poursuite a commencé à Laarne, en Flandre orientale. Plusieurs véhicules de police ont tenté d'intercepter la voiture de sport et la Maserati a effectué des manoeuvres dangereuses, endommageant plusieurs véhicules. Il n'y a pas eu de blessés. Un hélicoptère de la police a été appelé en renfort et certaines sorties d'autoroute ont été fermées. Les deux occupants du véhicule volé ont alors choisi des routes secondaires pour traverser la frontière et ont mis le feu à la voiture de sport avant de prendre la fuite. L'enquête est menée par les autorités françaises.