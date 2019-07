Une mère de famille française tue sa fille de 5 ans en effectuant une marche arrière

Une fillette de cinq ans est morte accidentellement mardi soir après avoir été coincée entre la voiture de ses parents et le muret d'une maison à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), a-t-on appris mercredi de source judiciaire.



Selon la procureure des Sables-d'Olonne Carine Halley, la petite fille était en voiture avec ses parents et ses deux soeurs âgées de 11 et 14 ans. La famille, originaire de la Manche, était en vacances dans la station balnéaire vendéenne.



La fillette a demandé à s'arrêter pour faire ses besoins. Alors qu'elle était sortie, la mère a effectué une marche arrière sans voir l'enfant.



La petite fille était en arrêt cardio-respiratoire quand les secours ont été appelés. Un médecin a été dépêché sur place avec l'hélicoptère du SAMU de La Roche-sur-Yon. Il a déclaré la mort de la fillette sur le lieu de l'accident.



Le parquet des Sables-d'Olonne a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Les deux parents et les deux soeurs de la victime, en état de choc, ont été transportés à l'hôpital pour une prise en charge médico-psychologique.