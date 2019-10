Une nacelle tombe de 10 mètres de hauteur dans une fête foraine en France: une jeune femme tuée, une autre blessée

Quatre propriétaires et exploitants de deux manèges à la fête foraine de Firminy, dans le département de la Loire, en France, ont été placés en garde à vue mardi après l'accident qui a coûté la vie à une jeune femme, tandis qu'une deuxième est grièvement blessée, a-t-on appris de source policière.

Une jeune habitante de Firminy de 24 ans est décédée et une autre de 20 ans a été grièvement blessée après que la nacelle dans laquelle elles se trouvaient, à plus de dix mètres de hauteur, a été projetée au sol lundi vers 21H30. La plus jeune des deux victimes, dont le pronostic vital reste engagé, a été transportée au CHU de Saint-Etienne, ont indiqué les pompiers à l'AFP mardi matin.



Quatre hommes propriétaires et exploitants du manège de type ""chaise volante" sur lequel se trouvaient les deux victimes et d'un manège voisin sont en garde à vue à Saint-Etienne dans le cadre de l'enquête confiée aux policiers à la sûreté départementale. Des experts missionnés par le parquet stéphanois sont attendus mardi matin à Firminy pour examiner les deux manèges placés sous scellés afin de déterminer pour quelle raison le bras supportant la nacelle où se trouvaient les deux jeunes femmes a cédé, tandis que des rafales de vent soufflaient par intermittence.



La Vogue des Noix, une des plus grosses fêtes foraines de France, doit prendre fin dimanche avec un défilé de chars fleuris.