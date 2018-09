Une personne dans un état critique suite à un accident dans l'échangeur de Battice

(Belga) Un accident est survenu dimanche vers 22h sur l'E40 dans l'échangeur de Battice en direction de l'Allemagne, ont annoncé les pompiers de la zone Vesdre Hoegne et Plateau. Deux véhicules sont impliqués et un des occupants est dans un état critique, ont précisé les secours.

Pour des raisons que l'enquête devra déterminer, deux véhicules sont entrés en collision dans l'échangeur de Battice alors que les bandes de circulation se séparent vers l'Allemagne d'une part et Verviers d'autre part. Selon un premier bilan, trois personnes ont été blessées dans cette collision dont une se trouve dans un état critique. L'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne a été appelé sur les lieux et a dû se poser sur l'autoroute. Les pompiers de Herve, Battice et Verviers ont été engagés sur cette intervention qui a nécessité la présence de trois ambulances. La circulation s'est d'ailleurs avérée très compliquée dans cette zone, les deux bandes en direction de l'Allemagne étant fermées, les véhicules étant déviés vers Verviers.