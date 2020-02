Une photo d'Emmanuel Macron posant avec un T-shirt contre les violences policières fait polémique: "Il y a les photos et il y a les mots"

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a tenté vendredi d'éteindre la polémique née jeudi à la suite d'une photo montrant Emmanuel Macron en train de poser avec un T-shirt contre les violences policières au festival de la BD d'Angoulême.



"Il y a les photos et il y a les mots. (...) Les mots sont toujours plus importants. Le président de la République a été extrêmement clair sur le fait qu'il sait que les forces de sécurité intérieure sont mobilisées chaque jour, chaque nuit...", a déclaré M. Castaner. Les policiers "sont là pour protéger les Français, ils sont mobilisés et ils le font. Voilà, restons sur l'essentiel. L'essentiel, c'est plutôt les mots du président de la République que les commentaires liés à une photo", a conclu le ministre de l'Intérieur.

Jeudi, à Angoulême, M. Macron a posé avec un T-shirt dénonçant les violences policières, offert par le dessinateur Jul, qui représentait un Fauve (la récompense attribuées à Angoulême) éborgné. Sous le dessin est écrit: "LBD 2020", référence au lanceur de balles de défense (LBD) et à l'acronyme choisi pour l'année de la BD (BD 2020). Trois des principaux syndicats de policiers se sont insurgés jeudi de cette photo.