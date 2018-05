Une prière en mémoire des victimes mardi soir à Liège

(Belga) Une prière en mémoire des victimes de la fusillade à Liège mardi aura lieu à 17h45 et à 20h00, annonce dans un communiqué Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Deux policières et un jeune homme de 22 ans ont été tués. Deux autres policiers ont été blessés.

Une prière en mémoire des victimes aura lieu à 17h45, lors de la messe célébrée par Mgr Aloys Jousten, évêque émérite de Liège, en l'église des Bénédictines, située au 56, boulevard d'Avroy. A 20h00, Mgr Jean-Pierre Delville présidera la prière de la communauté Sant'Egidio à l'église St-Barthélemy, place St-Barthélemy. "Mgr Jean-Pierre Delville et les communautés chrétiennes du diocèse de Liège sont profondément meurtris par la tuerie qui s'est produite au boulevard d'Avroy. Ils présentent leurs sincères condoléances aux familles des deux policières et du jeune homme qui ont été abattus. Ils adressent aussi leurs sentiments d'amitié et de solidarité au bourgmestre de la ville de Liège et aux membres des forces de l'ordre qui ont été frappés dans leur mission au service de la population et qui ont réagi avec détermination et courage." (Belga)