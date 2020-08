Une psychologue abattue à Annecy: elle s'apprêtait à dénoncer le suspect pour agression sexuelle sur mineure

Âgée de 34 ans, Morgane Nauwelaers a été froidement abattue le 26 août dernier à Annecy. Psychologue, la jeune femme a été tuée par un tir de fusil alors qu'elle se trouvait dans la salle d'attente de son cabinet médical.

Un septuagénaire a reconnu les faits le 28 août, a indiqué le parquet d'Annecy. "Âgé de 75 ans, l'auteur présumé des faits n'a jamais été condamné (...) Il reconnaît être venu sur le lieu des faits et reconnaît le coup de feu", a annoncé dans un communiqué la procureure de la République Véronique Denizot.

Selon les premiers éléments de l'enquête, Morgane Nauwelaers s'apprêtait à signaler le suspect à la justice pour agressions sexuelles commises sur mineure de 15 ans dans le cadre familial. France Bleu Pays de Savoie indique que l'homme aurait voulu "faire peur à la victime et récupérer tout document papier ou informatique lié à un signalement le mettant en cause pour des faits d’abus sexuels, et n’avoir fait feu que sous l’effet de la panique".

Mis en examen pour assassinat

Le septuagénaire a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire ce vendredi 28 août, rapportent nos confrères.

La psychologue âgée d'une trentaine d'années était maman d'un enfant de 18 mois. Elle exerçait avec son conjoint dans un cabinet du centre-ville d'Annecy. Présent au moment des faits, c'est ce dernier qui a désarmé le suspect après le tir mortel.