Une quarantaine de skieurs bloqués pendant plusieurs heures sur un télésiège en Haute-Savoie

Une quarantaine de skieurs sont restés bloqués sur un télésiège pendant plusieurs heures lundi dans la station d'Avoriaz (Haute-Savoie). A cause de rafales de vent importantes, le télésiège faisant la liaison entre Avoriaz et Châtel a connu une panne temporaire.



L'incident a eu lieu à 12h45. A 15h00, tous avaient été évacués sains et saufs, a précisé la station. C'est le personnel des remontées mécaniques qui a pris en charge l'évacuation des skieurs, équipés chacun d'un baudrier, et treuillés siège par siège, et un par un, afin de respecter les conditions de sécurité, a ajouté la même source.