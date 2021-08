Une restauratrice française dégoutée par la concurrence belge située juste en face: "C'est carrément déloyal"

Bénédicte tient le Chalet du Mont Noir, situé sur une zone géographique assez étrange: d'un côté de la rue, c'est la France, où il faut montrer un pass sanitaire valable pour rentrer dans un restaurant. De l'autre côté de la rue, c'est la Belgique, où les restaurateurs concurrents peuvent accueillir les Français les bras ouverts...

Vous en avez certainement entendu parler: le pass sanitaire (preuve de vaccination, ou test négatif, ou preuve de rétablissement) est devenu obligatoire en France pour accéder à certains lieux publics. C'est le cas pour les cinémas, par exemple, mais aussi les restaurants (les exploitants sont responsables de la vérification, du 'scan').

En Belgique, ce n'est pas le cas: il y a généralement moins de tables dans les salles des restaurants, mais ils sont ouverts à tout le monde. Notre pays a opté pour une approche différente, car l'Europe laisse chaque état membre décider des 'détails'.

Dès lors, les zones frontalières posent problème, notamment pour les restaurateurs situés à côté de la frontière belge. Il y a même des régions dans lesquelles c'est encore plus délicat, notamment sur la colline du Mont Noir entre Lille et Dunkerque. Dans cette rue commerçante, le trottoir de droite est français, l'autre est belge (voir photo ci-dessus).

"C'est carrément déloyal"

"Pour le week-end du 15 août, l'année dernière je me souviens qu'on était complet. Et actuellement, je n'ai qu'une seule table de réservée pour mon week-end", nous a confié Bénédicte Duyck, la patronne du Chalet du Mont Noir.

"Mes clients me l'ont dit: ils iront manger en Belgique. Ils sont juste en face: s'ils traversent, à moins de 50 mètres ils sont en Belgique", et ils ne doivent pas montrer de pass sanitaire pour y rentrer. "C'est carrément déloyal… Et c'est le cas aussi pour les frontaliers avec la Suisse et le Luxembourg. Je demande une harmonisation. Je ne veux pas vivre d'aides: je veux juste travailler, mais qu'on soit tous sur le même pied d'égalité".

"Plus moyen de manger sur Tournai et Mouscron"

Confirmation d'un Belge via notre bouton orange Alertez-nous. "Depuis lundi, plus moyen de manger au restaurant sur Tournai et Mouscron. Les restaurants sont envahis par les Français. Deux soir de suite que nous essayons d’aller manger dans un établissement où nous avons nos habitudes, et ils sont complets, voire même ils n’ont plus de matières premières", nous a écrit Philippe.