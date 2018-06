Une réunion "constructive" entre la direction et les syndicats à Bozar

(Belga) Etienne Davignon, président du conseil d'administration de Bozar et de la commission paritaire, s'est entretenu mercredi avec les représentants du personnel de l'institution culturelle à la suite du dépôt en mai d'une motion de défiance contre son CEO et son directeur opérationnel. Direction et syndicats qualifient la réunion de "constructive". Une nouvelle rencontre est prévue la semaine prochaine.

"Le président a bien reçu les revendications du personnel. Un nouvelle rencontre a été décidée la semaine prochaine afin de poursuivre la discussion en toute sérénité", a indiqué jeudi la direction de Bozar dans un communiqué. "La rencontre s'est déroulée sereinement et monsieur Davignon a fait plusieurs propositions, mais on attend maintenant qu'elles soient confirmées lors des prochaines réunions. Nous pensons que le message est bien passé", a déclaré de son côté la permanente syndicale du SLFP Marie-Isabelle Joris. Le 16 mai dernier, le personnel avait déposé une motion de défiance rédigée en front commun syndical contre le CEO et directeur artistique de Bozar, Paul Dujardin, ainsi que contre son directeur opérationnel Albert Wastiaux. Les travailleurs déplorent une charge de travail trop lourde, avec des journées qui atteignent régulièrement 11h00 de service. La direction est jugée peu à l'écoute et sans vision claire pour le futur. Le récent licenciement d'un employé du service communication apprécié de ses collègues a aussi contribué à dégrader le climat social. (Belga)