Une rumeur de fusillade provoque un "coup de folie collective" sur la Croisette à Cannes: que s'est-il passé ? (vidéos)

"Y a une fusillade à Cannes je peux en savoir plus", demande Najimi peu après minuit via notre bouton orange Alertez-nous. "Coup de feu à Cannes la Croisette", signale Dylan quelques minutes plus tard.

En fait, il s'agit d'une rumeur de fusillade qui a provoqué lundi soir un mouvement de foule sur la Croisette à Cannes. Mais "aucun coup de feu" ni "détonation" n'ont été constatés sur place, a appris l'AFP de sources concordantes.

Une levée de doute a été "effectuée par la police nationale (...). Il s'agit d'un mouvement de panique", a indiqué sur Twitter la préfecture des Alpes Maritimes.



"Aucun de coup de feu, pas de détonation à l'heure actuelle", ont précisé des sources policières.



"Plusieurs blessés légers à cause du mouvement foule ont été pris en charge", ont déclaré à l'AFP les pompiers des Alpes Maritimes. Une centaine de pompiers étaient présents sur place dans la soirée.



"Il n'y a eu ni coup de feu à Cannes, ni forcené retranché mais un coup de folie collective après qu'un individu a crié +coup de feu+", a tweeté également le maire de la ville David Lisnard, faisant état de son côté de "cinq blessés".



"Le mouvement de foule a été provoqué à la suite d'une rumeur. (...)La situation est sous contrôle. Nous vous remercions de ne pas véhiculer de fausses informations", a démenti la ville de Cannes sur Twitter, alors que de nombreuses vidéos de personnes en panique circulaient sur les réseaux sociaux.



Selon un témoin sur place contacté par l'AFP, des terrasses ont été renversées sur la Croisette après un mouvement de foule parti depuis la plage Barrière le Majestic: "Les personnes en panique criaient et certaines sont tombées à terre", a expliqué Jacques Benaroch, photographe professionel.



