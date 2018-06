France: une surveillante de prison prise en otage par un détenu

Un détenu, incarcéré pour des faits de droit commun sans lien avec le terrorisme, a pris en otage une surveillante jeudi matin au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande (Aube), a indiqué la Direction de l'Administration pénitentiaire (DAP).



La prise d'otage a débuté vers 08H30. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité (Eris) de Paris et Strasbourg, habilitées à intervenir dans ces situations en prison, sont arrivées sur place vers 10H00.



Les négociations avec le détenu menées par les Eris de Paris "vont commencer", a dit vers 11H00 une source syndicale à l'AFP, sur place, précisant que "tout le périmètre intérieur" était "sécurisé" et que la situation était "calme" à l'intérieur de ce centre de détention "d'environ 400" prisonniers.



Selon d'autres sources syndicales, le détenu, de nationalité roumaine, incarcéré depuis août 2016 pour "vol sur personne vulnérable", serait âgé d'une vingtaine d'années et porteur d'une arme blanche. Selon une source proche du dossier, il serait armé d'une fourchette et réclame son transfert dans une autre prison.



D'après une autre source proche du dossier, ce détenu était "libérable en juillet" mais avait vu son maintien en détention prolongé jusqu'en avril 2019 "à la suite d'une mise à l'écrou pour une nouvelle peine", qui lui a été signifié mercredi de source syndicale.



La DAP a de son côté simplement confirmé à ce stade que le détenu avait été condamné en correctionnelle, pour des faits de vols selon une source pénitentiaire. Il "n'est pas incarcéré pour faits de terrorisme, ni suivi au titre de la radicalisation", a précisé la DAP.



"Le climat en détention est décrit comme calme", a encore indiqué la DAP, précisant qu'une cellule de crise avait été activée à la DAP ainsi qu'au sein de l'établissement.