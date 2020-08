Les cas de mutilations sur des chevaux continuent en France: un portrait-robot a été diffusé par la gendarmerie

"On est rentrés de vacances début de semaine et j’ai retrouvé ma jument égorgée et éventrée", se désole Franck, éleveur dans le Vaucluse. En France, une trentaine de chevaux ont été sauvagement attaqués depuis le début de l'année. Les cas de mutilation se multiplient un peu partout dans le pays. La justice peine à identifier le ou les auteurs de ces actes de cruauté.

"C'est quand j'ai vu l'oreille du poney sectionnée que j'ai compris que ce n'était pas un accident mais que c'était quelqu'un qui était venu et qui fait du mal aux animaux", témoigne Franck.

Les agressions ne durent parfois que quelques secondes. Thomas Desgres, éleveur équin en Saône-et-Loire, n'a pas pu empêcher les coups de couteau infligés à sa jument. "Elle a été tailladée à l'oreille et depuis, on a du mal à lui toucher", souffle-t-il.

Son oreille droite a été coupée après la mort.

Inquiets, les éleveurs et responsables de centres équestres organisent des rondes pour surveiller les animaux. Ce samedi, un portrait-robot a été diffusé par la police. Il illustre un homme surpris en train de mutiler un cheval durant la nuit. La police n’exclut aucune piste mais peine à expliquer ces attaques d’une rare cruauté. "Nous avons constaté le décès d'une pouliche âgée de 14 mois. Son oreille droite a été coupée après la mort. Elle a été victime de sévices, un œil lui a été retiré et l'ensemble des organes génitaux", souligne la capitaine de la gendarmerie de Mâcon, Jessica Martin.

Au total, une vingtaine d’enquêtes ont été ouvertes. La police examine différentes hypothèses y compris celle de la secte ou de défis qui seraient lancés sur internet.