Une trentaine de géants ont dansé samedi dans les rues de Baulers

(Belga) La septième Fête des géants se déroule ce samedi à Baulers (Nivelles), et le cortège de l'après-midi dans les rues du village a rassemblé une trentaine de géants: des locaux, mais aussi des géants venus de Tournai, Ath, Petit-Enghien, Velaines ou encore Mons. Les géants reprendront leur marche vers 19h à la lueur des flambeaux. Vers 21h, les participants procéderont au "brûlage du mauvais géant" sous un feu d'artifice.

Au départ, la Fête des géants de Baulers était conçue pour les écoles et les mouvements de jeunesse, qui réalisaient leurs propres géants pour participer. Mais cette idée s'est essoufflée au bout de deux ou trois éditions et les organisateurs invitent à présent des géants déjà existants, qui viennent danser ensemble dans les rues du village pour proposer un rendez-vous familial et insolite. Au fil des éditions, la fête a gagné en notoriété et accueille de plus en plus de géants extérieurs. La plupart de ces géants sont accompagnés de musiciens et les porteurs les font tourner et balancer en rythme pour amuser les spectateurs. Un prix est d'ailleurs attribué au groupe qui met le plus d'ambiance durant le cortège. (Belga)