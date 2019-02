Une voiture a pris feu avenue de la Toison d'Or à Ixelles

(Belga) Les policiers sont intervenus samedi en début de soirée, avenue de la Toison d'or à Ixelles, pour une voiture en feu, a indiqué samedi Ilse Van de keere, la porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ixelles. Elle précise que l'incendie est d'origine accidentelle.

L'extinction de l'incendie a été très rapide, selon Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. La caserne a été appelée à 18h30. Les pompiers sont arrivés sur les lieux vers 18h39 et sont repartis une dizaine de minutes plus tard. La voiture était garée près du carrefour formé par la chaussée d'Ixelles et l'avenue de la Toison d'Or. Selon les premiers éléments constatés sur place, l'origine criminelle est écartée par la police. (Belga)