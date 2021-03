Une voiture fauche 18 cyclistes adolescents en France: l'un deux est dans un état très grave

Un groupe de cyclistes parmi lesquels 14 adolescents, dont au moins un se trouvait en urgence absolue, a été fauché mercredi après-midi par une voiture qui circulait dans le sens opposé à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), a-t-on appris de sources concordantes.

"L'accident s'est produit alors qu'un véhicule dépassait un groupe de cyclistes circulant en colonne, sur un pont au-dessus de la D498. Une conductrice au volant de sa voiture arrivant en sens inverse s'est retrouvée face au véhicule qui doublait avant de se rabattre sur la gauche et de percuter les cyclistes", a indiqué la gendarmerie à l'AFP, prévenue peu après 16H00.



Un jeune de 14 ans en urgence absolue et a été évacué vers l'hôpital de Saint-Etienne. Deux autres personnes se trouvaient en urgence relative et 10 autres étaient en état de choc, selon les pompiers. Le groupe de cyclistes appartient au club Espoirs cyclistes Saint-Etienne Loire et était composé au moment de l'accident de 4 adultes et 14 adolescents âgés de 14 à 18 ans, selon les pompiers.



"Une cellule d'écoute psychologique a été montée à la caserne de Saint-Just-Saint-Rambert pour accueillir dix jeunes choqués ainsi que leurs parents", ont précisé les pompiers.



Un total de 43 pompiers sont intervenus sur les lieux de l'accident, assistés de 21 véhicules dont 7 ambulances, ainsi qu'une équipe du Samu. Une vingtaine de gendarmes se sont également rendus sur place.



Choquée, la conductrice du véhicule impliqué devait être entendue par les militaires.