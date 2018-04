Universités: le principal campus de Rouen fermé après des blocages

Des étudiants sortent du bâtiment de lettres et sciences humaines de l'université de Rouen, à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) le 11 octobre 2017CHARLY TRIBALLEAU

Le président de l'université de Rouen a décidé de fermer de jeudi à samedi inclus son principal campus, à la suite du blocage mercredi de plusieurs bâtiments par des opposants à la réforme des modalités d'accès à la fac, selon l'université.

"En conséquence, tous les cours prévus ces jours sont annulés et les examens reportés" sur le campus de Mont-Saint-Aignan, précise l'université dans un communiqué.

Cet arrêté du président de l'université de Rouen Joël Alexandre fait suite, selon le communiqué, à des "menaces d'une extension des blocages" de bâtiments et à un "risque accru de débordements".

"Ni le bon fonctionnement du service public, ni la sécurité des étudiants et des personnels ne peuvent être assurés dans des conditions satisfaisantes", ajoute la présidence dans son communiqué.

Entamée le 26 mars, la mobilisation d'étudiants de Rouen contre la réforme "Parcoursup", accusée d'instaurer la "sélection" à l'entrée à l'université, est montée d'un cran mardi.

De 100 à 150 étudiants ont en effet bloqué quatre bâtiments, selon l'université, neuf selon Enzo Chassonnery, l'un des animateurs du comité de mobilisation des étudiants rouennais.

L'ensemble des cours pour les UFR lettres et sciences humaines et sciences de l'homme et de la société ont en conséquence été annulés mardi, selon l'université.

"Cette décision est à la fois une satisfaction parce que cela montre que notre mouvement commence à leur faire peur et, en même temps, c'est un sale coup parce que la présidence de l'université nous empêche de nous réunir et d'organiser nos actions", a réagi Enzo Chassonnery, interrogé par un correspondant de l'AFP.

"C'est une forme de lock-out. On empêche les étudiants de mener des actions", a aussi estimé sur France Bleu Seine-maritime/Eure l'enseignant chercheur en sciences physiques à Rouen, Pierre-Emmanuel Berche, membre du SNESUP (syndicat national de l'enseignement supérieur), opposé à la réforme.

L'université de Rouen affiche environ 28.400 étudiants.