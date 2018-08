US Open: Federer sous la menace de Djokovic, compliqué pour Williams

Un quart de finale aux allures de finale entre Roger Federer et Novak Djokovic, une première semaine musclée pour Serena Williams et des Français accablés, le tirage au sort de l'US Open, réalisé jeudi, augure d'une explosive quinzaine new-yorkaise.

Pour son retour à Flushing Meadows après avoir manqué l'édition 2017 sur blessure, Djokovic fait figure d'épouvantail.

Le Serbe, revenu à la 6e place mondiale après son sacre à Wimbledon en juillet et à Cincinnati mi-août où il a bouclé sa collection de victoires en Masters 1000, est pour beaucoup le favori de ce dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Il peut envisager sereinement la première semaine, avec pour lancer sa quinzaine le Hongrois Marton Fucsovics (N.40). C'est à l'horizon des quarts de finale que "Djoko" pourrait connaître ses premières difficultés.

Elles pourrait être énormes, puisqu'il devrait théoriquement y retrouver Roger Federer. Mais leur dernier duel en finale à Cincinnati a tourné court (6-4, 6-4) et Djokovic s'est toujours au moins hissé dans le dernier carré à New York depuis... 2007.

Mais le Suisse, N.2 mondial, aime aussi l'ambiance si particulière de Flushing Meadows où il a été sacré à cinq reprises: il peut tranquillement monter en puissance face au Japonais Yoshihito Nishioka (N.177), avant de retrouver potentiellement au 3e tour l'imprévisible Nick Kyrgios (N.30).

- Retour de Murray -

Si le duel Djokovic/Federer a bien lieu, son vainqueur pourrait s'expliquer dans le dernier carré avec l'Allemand Alexander Zverev (N.4), conseillé depuis cette semaine par Ivan Lendl, ou avec le Croate Marin Cilic (N.7), vainqueur de l'épreuve en 2014.

Vainqueur lui à New York en 2009, l'Argentin Juan Martin del Potro (N.3) a plutôt été gâté. A noter dans sa partie de tableau, un autre ancien vainqueur de l'US Open, l'Ecossais Andy Murray, 378e mondial après sa longue absence suite à son opération d'une hanche, qui disputera son premier match en Grand Chelem depuis Wimbledon 2017 face à l'Australien James Duckworth (N.445), avant de défier potentiellement Del Potro au 3e tour.

Le N.1 mondial et tenant du titre, l'Espagnol Rafael Nadal, sera opposé au 1er tour à une vieille connaissance, son compatriote David Ferrer (N.79), et bénéficie d'un tableau relativement dégagé jusqu'en quarts de finale où il pourrait retrouver le Sud-Africain Kevin Anderson (N.5) qu'il a battu en finale de l'édition 2017.

"Il n'y a pas de favori cette année, Novak et Roger jouent très bien, ils sont à l'aise sur cette surface, on va voir ce qui va se passer", a prévenu Nadal.

L'affiche du 1er tour est incontestablement le duel entre le Bulgare Grigor Dimitrov, 8e mondial, et le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur de l'épreuve en 2016.

- Venus puis Halep pour Serena -

Wawrinka, 101e mondial après une grave blessure à un genou en 2017, a montré cet été qu'il se rapprochait à nouveau de son meilleur niveau: il a bousculé en 8e de finale à Toronto Rafael Nadal, futur vainqueur de l'épreuve, puis a atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati où il a chuté avec les honneurs face à son compatriote et grand ami Roger Federer 6-7 (2/7), 7-6 (8/6), 6-2.

Côté français, en l'absence de Jo-Wilfried Tsonga et dans un climat morose, Lucas Pouille (N.17) débutera contre un qualifié, mais pourrait tomber rapidement sur un os, avec Fabio Fognini (N.14), puis Federer, tandis que Richard Gasquet (N.26) pourrait défier au 3e tour Djokovic.

La N.1 française et 6e mondiale Caroline Garcia n'a pas non plus été gâtée avec d'entrée la Britannique Johanna Konta (N.46), puis rapidement sur sa route sa compatriote Kristina Mladenovic (N.54), l'Espagnole Carla Suarez Navarro (N.30) ou encore la Russe Maria Sharapova (N.21).

Pour décrocher son 24e titre du Grand Chelem et égaler le record de l'Australienne Margaret Court, la reine du tennis féminin Serena Williams aura fort à faire avec sa soeur aînée Venus dès le 3e tour, puis la Roumaine Simona Halep, N.1 mondiale, au tour suivant.