US Open - Garcia et Pouille dévissent, Federer manoeuvre Kyrgios

Les deux N.1 français, Caroline Garcia et Lucas Pouille, ont disparu de l'US Open dès le troisième tour, samedi à New York, où Roger Federer a dompté la menace Nick Kyrgios.

. Garcia fait pleuvoir les fautes

Une pluie de fautes directes - 46 exactement - sous le soleil new-yorkais: c'est ce qui a coûté à Garcia son match face à l'Espagnole Carla Suarez Navarro (24e) après un peu moins de 2h30 de jeu (5-7, 6-4, 7-6 (7/4)).

"J'ai un peu paniqué", reconnaît-elle, à la fois "déçue et énervée".

Bon an mal an, la N.6 mondiale s'en était tirée au premier set après avoir été breakée la première. Mais le scénario ne s'est pas répété dans le deuxième.

Et si elle est brièvement apparue plus consistante, au service comme dans ses frappes, en début de manche décisive, jusqu'à se procurer une balle de 4 jeux à 2 - en vain -, Suarez Navarro a eu le dernier mot au jeu décisif. Plus tôt, Garcia avait écarté une première menace en sauvant deux balles de 6-5 pour l'Espagnole sur son engagement.

A 24 ans, la Lyonnaise peine à franchir un cap dans les grands rendez-vous après son quart de finale à Roland-Garros et sa demi-finale au Masters en 2017. Cette saison, elle s'est inclinée en huitièmes de finale à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, et dès le premier tour à Wimbledon.

L'US Open est le dernier tournoi du Grand Chelem où les huitièmes de finale résistent à la N.1 française.

Egalement surprise au troisième tour, la N.4 mondiale Angelique Kerber. L'Allemande a plié (3-6, 6-3, 6-3) face à la Slovaque Dominika Cibulkova (35e).

. Pouille coince encore

Les tournois du Grand Chelem se suivent et se ressemblent pour Pouille (17e) en 2018. Comme à l'Open d'Australie (1er tour), à Roland-Garros (3e tour) et à Wimbledon (2e tour), le N.1 français a pris la porte avant la deuxième semaine, encore une fois contre un adversaire moins bien classé, en l'occurence le Portugais Joao Sousa (68e).

Depuis ses deux quarts de finale atteints coup sur coup à l'été 2016, à Londres et New York, il n'a atteint qu'une fois les huitièmes de finale, à Flushing Meadows il y a un an.

Samedi, le Nordiste de 24 ans s'est bien procuré une balle d'égalisation à deux manches partout, sur son service, mais en vain. Il s'est incliné en quatre sets après plus de 3h30 min de combat (7-6 (7/5), 4-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5)).

Pouille s'est compliqué les choses en laissant filer la première manche, alors qu'il a servi pour la boucler, à 5-4, puis mené 4 points à 2 dans le jeu décisif.

A court de confiance après un été américain morose, l'élève d'Emmanuel Planque en aurait bien eu besoin dans les moments cruciaux.

Sous les lumières du court Arthur-Ashe, le dernier Français en lice, Richard Gasquet (25e), défie lui l'ex-N.1 mondial Novak Djokovic, qui tutoie de nouveau les sommets depuis son sacre de la renaissance à Wimbledon mi-juillet.

. Federer dompte Kyrgios

Trois sets (6-4, 6-1, 7-5), 1h44 min, 51 coups gagnants pour 24 fautes directes : Roger Federer a négocié de main de maître la menace Nick Kyrgios (30e), sous les yeux de ses quatre enfants installés en tribunes.

Extrêmement percutant au service en début de match, le bouillant Australien s'est montré dangereux le premier, quand il a mené 0-40, puis obtenu une quatrième balle de break sur le service du Suisse, à 3-3 dans la première manche. Une fois sauvées, Federer n'a plus été confronté à aucune autre.

"C'était difficile de trouver du rythme au début, confirme le Suisse. Le premier set a été décisif".

Le Suisse aux 20 couronnes en Grand Chelem affrontera un autre Australien, John Millman (55e), pour une place en quarts de finale.

A désormais 37 ans, Federer, titré sans discontinuer entre 2004 et 2008, cherche à mettre fin à dix ans de disette à New York.

Nouvelle déception en revanche pour le N.4 mondial Alexander Zverev, éliminé dès le troisième tour (6-7 (1/7), 6-4, 6-1, 6-3) par son compatriote Philipp Kohlschreiber (34e). A 21 ans, le grand "Sascha", déjà triple vainqueur en Masters 1000, peine toujours à s'affirmer en Grand Chelem.

Il n'y a atteint qu'une fois les quarts de finale, à Roland-Garros au printemps, et une fois les huitièmes de finale, à Wimbledon il y a un an.