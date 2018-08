US Open: Garcia se sort du piège Puig et attend Mladenovic

La N.1 française Caroline Garcia s'est sortie du piège Monica Puig jeudi et pourrait rencontrer Kristina Mladenovic au troisième tour de l'US Open pour des retrouvailles entre ex-partenaires de double aux rapports tendus.

Pour la troisième journée consécutive, les organisateurs ont reconduit le protocole lié à la chaleur et à l'humidité élevées - mais sensiblement en baisse - régnant sur New York.

. Retrouvailles Garcia-Mladenovic ?

Ce sont des retrouvailles explosives qui pourraient avoir lieu au troisième tour de l'US Open entre les deux ex-partenaires de double brouillées depuis que Garcia s'est désengagée de la Fed Cup pour donner la priorité à sa carrière individuelle.

Reste toutefois à Mladenovic, qui a glissé des portes du top 10 au-delà du top 50 (53e) depuis le début de la saison, à franchir l'obstacle Carla Suarez Navarro (24e) plus tard dans la journée.

Garcia, elle, a eu chaud face à la Portoricaine Monica Puig (55e), sacrée championne olympique en 2016, qu'elle n'avait encore jamais battue. Après avoir perdu le fil dans la deuxième manche, la N.1 française et N.6 mondiale s'est ressaisie dans le set décisif (6-2, 1-6, 6-4). Le tournant du match a eu lieu à 4-4, quand dans un jeu long d'une vingtaine de minutes, la Lyonnaise de 24 ans a écarté six balles de break avant de conserver son engagement à sa sixième occasion.

"Ce jeu était fou, elle retournait de manière incroyable, j'ai juste continué à me battre, encore et encore, et essayé de rester positive", a commenté Garcia.

Parmi les principales têtes de série, qualifications également de l'Allemande Angelique Kerber, N.4 mondiale, et de la Tchèque Petra Kvitova (5e).

. Herbert, Kyrgios et l'arbitre

C'est une scène inédite à laquelle ont assisté les spectateurs du court N.17: en plein match, l'arbitre de la rencontre entre le sanguin Nick Kyrgios (30e) et Pierre-Hugues Herbert (75e) est intervenu pour encourager l'Australien, mal engagé, à se reprendre.

"Je veux t'aider. Je vois tes matches et tu es quelqu'un de formidable pour ce sport. Ce n'est pas toi, je le sais", lui a dit Mohamed Lahyani, descendu spécialement de sa chaise d'arbitre lors d'un changement de côté et venu se poster devant Kyrgios, assis l'air dépité, les bras derrière la tête et mordant dans sa serviette.

A cet instant, l'Australien de 23 ans était mené 6-4, 3-0. Environ deux heures après, il s'est imposé en quatre sets aux dépens du Français (4-6, 7-6 (8/6), 6-3, 6-0).

"Ca n'a pas eu d'effet du tout. Pas du tout", a affirmé Kyrgios en conférence de presse. "Ca ne m'a pas aidé du tout, a-t-il insisté. Il ne m'a pas coaché du tout, c'est ridicule."

Kyrgios défiera le Suisse Roger Federer, N.2 mondial, ou Benoît Paire (56e) pour une place en huitièmes de finale.

Outre Paire et Herbert, cinq autres Français tentaient de se qualifier pour le troisième tour sur les courts new-yorkais jeudi: notamment le N.1 français Lucas Pouille (17e), Richard Gasquet (25e) et Gaël Monfils (39e), opposé en soirée au Japonais Kei Nishikori, ex-N.4 mondial. Nicolas Mahut (131e) n'a lui rien pu faire face au N.4 mondial Alexander Zverev (6-4, 6-4, 6-2).

. Djokovic "à la fraîche"

Au premier tour, programmé en journée sous la touffeur new-yorkaise, Novak Djokovic avait eu la sensation que "tout (son) corps, et (son) cerveau, étaient en ébullition". Et le Serbe de 31 ans ne s'était pas épargné une frayeur avant de s'en sortir en quatre manches.

Prétendant N.1 au titre à New York après son sacre de la renaissance à Wimbledon mi-juillet suivi d'un trophée à Cincinnati, "Djoko" a cette fois les honneurs de la session de soirée sur le court Arthur-Ashe. L'ex-N.1 mondial y affrontera l'Américain Tennys Sandgren (57e), quart-de-finaliste inattendu à l'Open d'Australie en début de saison.