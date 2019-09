US Open: Nadal rejoint les demies malgré des crampes

Ni les crampes qui ont assailli ses deux avant-bras, ni la résistance acharnée de Diego Schwartzman n'ont pu l'arrêter, Rafël Nadal a rejoint mercredi les demi-finales de l'US Open où il affrontera le colossal Italien Matteo Berrettini tombeur de Gaël Monfils, 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (7/5). .

Le N.2 mondial a mis près de trois heures pour battre l'Argentin (21e) 6-4, 7-5, 6-2.

"J'ai gagné en trois sets, mais c'était difficile. J'ai perdu deux fois mes deux breaks d'avance dans les deux premiers sets", a souligné l'Espagnol de 33 ans, triple vainqueur à Flushing Meadows.

Il est le seul du Big 3 qu'il forme avec Novak Djokovic et Roger Federer à atteindre cette année ce stade du tournoi new-yorkais qu'il a remporté trois fois.

"J'ai fait des erreurs, mais lui il a bien joué", a-t-il ajouté au sujet de Schwartzman. Au total, Nadal a en effet commis 39 erreurs, dont 27 sur son coup droit.

"Je suis content d'avoir continué à jouer point après point et je suis en demi-finales, c'est très important pour moi", a-t-il expliqué, alors qu'il a montré des signes de douleurs aux deux avant-bras dans le dernier set.

"Physiquement, je vais bien. Il faisait très humide et j'ai eu des crampes. Ca a été un peu difficile à la fin du 2e set et dans les 5-6 premiers jeux du 3e, mais j'ai pris du sel et dans les deux derniers jeux c'est redevenu très bien", a-t-il assuré, persuadé qu'il sera parfaitement remis pour la demie vendredi.

- Montagne de 23 ans -

Son adversaire sera donc Berrettini, montagne de 23 ans "qui fait de gros progrès chaque semaine", a relevé Nadal.

Des services à aplatir une armoire, des coups droits à stopper un camion... Malgré une résistance acharnée, Gaël Monfils a succombé sous ses coups en quarts.

"C'était dur, je me suis battu autant que j'ai pu, mais j'ai eu trop de problèmes au service", a commenté celui qui était le dernier Français en lice à Flushing Meadows. Il a en effet commis 17 double-fautes sur l'ensemble du match, perdu 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (7/5).

"Je sais comment rebondir, j'ai déjà vécu des moments difficiles comme ça ici", a-t-il ajouté en assurant qu'il allait "tirer le positif de ces deux semaines" new-yorkaises.

Car même battu, il s'est montré sous son meilleur jour à Flushing Meadows, notamment sur le plan physique après une saison où les blessures l'ont contraint à de nombreux abandons ou forfaits.

Forfait avant son quart de finale au Masters 1000 d'Indian Wells, forfait encore avant sa demi-finale au Masters 1000 de Montréal, puis au 1er tour à Wimbledon, et avant même le début du tournoi à Miami, Monte-Carlo et Washington. Mais il était en grande forme à New York et Berrettini en a témoigné.

"Quel combat !" a lancé l'Italien à l'issue des 3h57 minutes de bras de fer et d'un 5e set absolument insoutenable de tension.

- Amnésie -

"Je ne me souviens d'aucun point... que de la balle de match. Et des double-fautes, j'en ai trop fait", a-t-il ajouté, en référence notamment à celle qui lui a gâché une balle de match alors qu'il menait 5-3 dans la dernière manche.

Monfils, 33 ans, a d'ailleurs refait son service de retard dans la foulée et a sauvé deux autres balles de match à 6-5, dont une qu'il avait offerte sur une double faute.

"En jouant, je me disais que c'était le plus beau match que j'ai vu, alors même que je le jouais !", a encore dit Berrettini, qui sera le deuxième Italien à jouer une demi-finale de Grand Chelem après Corrado Barazzutti en 1977 également à l'US Open.

Dans le tableau féminin, la Suissesse Belinda Bencic, revenue au plus haut niveau après une opération en 2017, s'est qualifiée pour sa première demi-finale de Grand Chelem en éliminant la Croate Donna Vekic (23e) 7-6 (7/5), 6-3.

Elle affrontera pour une place en finale la prodige canadienne de 19 ans Bianca Andreescu, qui a écarté la Belge Elise Mertens (26e) 3-6, 6-2, 6-3.