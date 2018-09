US Open - Pouille battu dès le 3e tour, Gasquet dernier Français en lice

Le N.1 français Lucas Pouille (17e) s'est incliné dès le troisième tour de l'US Open face au Portugais Joao Sousa (68e) en quatre sets 7-6 (7/5), 4-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) malgré une balle d'égalisation à deux manches partout, samedi à New York.

A 24 ans, Pouille a enchaîné les déceptions en Grand Chelem en 2018 : défaite d'entrée à l'Open d'Australie, au troisième tour à Roland-Garros, dès le deuxième à Wimbledon, à chaque fois contre des adversaires moins bien classés. Depuis ses deux quarts de finale atteints coup sur coup à l'été 2016, à Londres et New York, il n'a plus connu qu'une fois la deuxième semaine en tournoi majeur, avec un huitième de finale à l'US Open il y a un an. Il ne reste plus qu'un Français en lice à Flushing Meadows : Richard Gasquet (25e), défie en soirée l'ex-N.1 mondial Novak Djokovic.