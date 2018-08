US Open: Wawrinka met fin à l'aventure de Humbert

Le jeune Ugo Humbert a vu son premier tournoi du Grand Chelem prendre fin face au Suisse Stan Wawrinka, qui l'a battu en quatre sets (7-6 (7/5), 4-6, 6-3, 7-5) au deuxième tour de l'US Open, mercredi à New York.

Humbert (20 ans, 139e), issu des qualifications, n'a pas démérité, loin de là. Il a contraint Wawrinka à batailler pendant près de 3h30 min et a même débreaké le Suisse au moment où il servait pour le match, l'obligeant à disputer deux jeux supplémentaires.

"Je dois travailler encore plus. C'est un match encourageant pour la suite. Je pense que j’ai les capacités pour faire beaucoup mieux. Ça donne envie de retourner au travail", a réagi le Français, qui disputait son cinquième match en une semaine.

A 33 ans, Wawrinka, ex-N.3 mondial aujourd'hui 101e, fait lui sa première réapparition au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis sa double opération au genou gauche en août 2017. Il y affrontera le Canadien Milos Raonic, ex-N.3 mondial aujourd'hui 24e, tombeur de Gilles Simon en trois sets (6-4, 6-3, 6-4).

Plus tôt cette saison, le Suisse s'était arrêté au deuxième tour de l'Open d'Australie et de Wimbledon, et avait été battu d'entrée à Roland-Garros.

"C'était un beau combat", a commenté Wawrinka, sacré à New York en 2016.

Avant l'US Open, Humbert avait enchaîné trois finales (deux perdues, une gagnée) en tournois Challenger (2e div. du tennis) au coeur de l'été. Encore 290e mondial mi-juillet, le jeune Lorrain devrait s'installer aux portes du top 100 à l'issue du tournoi new-yorkais.

Un troisième Français figure au programme mercredi : Jérémy Chardy, opposé au Sud-Africain Kevin Anderson, N.5 mondial et finaliste sortant, mais poussé au cinquième set dès son entrée en lice lundi face à Ryan Harrison.