USA: des milliers de manifestants dans la rue pour défendre l'école publique

"Entendez-vous ma voix d'enseignant maintenant?" Plusieurs milliers d'Américains ont manifesté lundi dans le Kentucky et l'Oklahoma pour réclamer une revalorisation des salaires des enseignants et un meilleur financement des écoles publiques.

De nombreux cours ont été annulés dans ces deux Etats américains. Dans certains districts, les écoles étaient fermées de toutes façons pour cause de vacances de printemps, mais dans d'autres, les autorités n'ont pas été en mesure de trouver assez de remplaçants.

Les organisateurs attendaient quelque 30.000 personnes à Oklahoma City, la capitale de l'Etat du même nom, dans le sud du pays. Des images aériennes montraient une large foule rassemblée devant le parlement local de la ville.

Plusieurs milliers de personnes ont également manifesté à Frankfort, la capitale du Kentucky, dans le centre-est. Les 120 écoles publiques de l'Etat étaient fermées lundi, selon le journal local Courier-Journal. Cependant, la plupart d'entre elles l'étaient en raison des vacances de printemps.

"Entendez-vous ma voix d'enseignant maintenant?" pouvait-on lire sur une pancarte brandie au-dessus de la foule à Frankfort. "Financez l'éducation publique pour nos enfants", était-il écrit sur une autre affiche entourée de photos d'enfants.

"Ecoles publiques" et "Nous n'allons plus supporter cela", scandaient les manifestants à Frankfort.

"Je manifeste à cause des conditions dans notre école", a expliqué une enseignante de l'Oklahoma, Jessica Lightle, à la chaîne CNN.

Les élèves d'une école de sa petite ville rurale de McAlester ont mis en ligne une vidéo montrant l'état de délabrement de leur établissement, notamment des fuites d'eau au niveau des plafonds et des manuels scolaires en piteux état.

"Le message aujourd'hui concerne nos enfants je pense. Cela concerne le financement de l'éducation publique et le fait de rétablir vraiment le genre de soutien dont tous les enfants ont besoin afin de pouvoir apprendre", a déclaré le chef des écoles publiques de l'Oklahoma, Joy Hofmeister, à la chaîne KWTV.

- Deux emplois -

Cette mobilisation est la dernière en date d'un mouvement lancé par les enseignants des établissements publics, après une grève de neuf jours en mars en Virginie-Occidentale qui a permis aux instituteurs de cet Etat d'obtenir leur première hausse de salaire en quatre ans.

Dans le Kentucky, les enseignants protestent en particulier contre un projet de modification de leurs conditions de retraite et pour demander un financement supérieur pour l'école publique. Dans l'Oklahoma, où certains enseignants disent avoir un second emploi pour pouvoir subvenir à leurs besoins, une hausse salariale de 6.100 dollars en moyenne par an a été jugée insuffisante.

Cet Etat fait partie des douze ayant drastiquement réduit le budget de l'éducation dans le sillage de la crise de 2008 mais ne l'ayant pas encore revu à la hausse malgré une économie ragaillardie, selon le Centre pour le budget et les priorités politiques, un organisme de gauche basé à Washington.

Le Kentucky fait partie quant à lui des sept Etats qui ont à nouveau réduit les sommes dédiées à l'éducation lors de l'adoption de leur dernier budget, selon un rapport datant de fin 2017 du Centre pour le budget et les priorités politiques.

Lily Garcia, présidente de l'Association nationale pour l'éducation (NEA), qui représente les enseignants des écoles publiques et le personnel de l'enseignement supérieur, a indiqué que les enseignants ne faisaient pas confiance aux législateurs pour financer correctement les écoles sans pression de la rue.

"C'est le résultat d'une décennie de financements insuffisants dans les écoles publiques. Zéro augmentation pour ces éducateurs qui travaillent dur", a-t-elle assuré sur CNN depuis Oklahoma City.

"Si nous ne haussons pas le ton aujourd'hui et disons que nos élèves méritent qu'on investisse sur eux il sera alors trop tard", a-t-elle ajouté.