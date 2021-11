Pass sanitaire, rappel vaccinal: Emmanuel Macron annonce de nouvelles mesures

Les Français âgés de plus de 65 ans devront recevoir une dose de rappel de vaccin anti-Covid pour bénéficier du pass sanitaire à partir de la mi-décembre, a déclaré mardi Emmanuel Macron, annonçant aussi l'élargissement prochain des rappels aux plus de 50 ans.



"Une campagne (de rappel) a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles, il nous faut aujourd'hui l'accélérer", a rappelé le chef de l'Etat lors d'une allocution télévisée.



"A partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire", a-t-il poursuivi.



M. Macron n'a pas précisé si cette contrainte ne concernerait que les plus de 65 ans, ou également les personnes à risque, comme les obèses et les diabétiques. Mais le ministre de la Santé a précisé, après l'allocution du président, que les personnes souffrant de comorbidités n'étaient pas concernées par cette contrainte.



Ces personnes restent en revanche encouragées à recevoir une 3e dose de vaccin.



Depuis septembre, les plus âgés et les plus fragiles sont en effet éligibles à une dose de rappel de vaccin anti-Covid, le plus souvent une "troisième dose", à condition que leur vaccination remonte à plus de six mois.



La dose de rappel vise à compenser la perte d'efficacité constatée pour tous les vaccins anti-Covid au cours du temps.



A ce titre, M. Macron a également annoncé que tous les plus de 50 ans pourraient bénéficier de cette dose de rappel à partir du mois prochain.



"Plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans, c'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes âgés de 50 à 64 ans", a-t-il précisé.



Les autorités de santé françaises n'ont pourtant pas encore donné leur aval à une telle extension mais Emmanuel Macron a expliqué qu'elles avaient été saisies en ce sens.



Les données sanitaires quotidiennes de mardi montrent une remontée de l'épidémie. Santé publique France a relevé 12.476 nouveaux cas de Covid. C'est la première fois depuis le 14 septembre que le nombre de cas est supérieur à 10.000 (hormis le 3 novembre, qui avait connu un afflux de tests après un long week-end de Toussaint).