Vague d'indignations après de nouvelles convocations de journalistes par la DGSI

De nombreuses voix ont dénoncé mercredi de nouvelles convocations de journalistes par les services secrets français : celle d'une grand reporter du Monde sur l'affaire Benalla, et celle d'un autre collaborateur du site Disclose pour une enquête sur l'exportation d'armes françaises utilisées au Yémen, quatrième convocation dans ce dossier.

Ariane Chemin, grand reporter au quotidien Le Monde qui a révélé et suivi l'affaire Benalla, est convoquée le 29 mai par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a indiqué son journal.

"Cette enquête vise nos articles sur les affaires d'Alexandre Benalla, notamment nos informations sur le profil d'un sous-officier de l'armée de l'air, Chokri Wakrim, compagnon de l'ex-cheffe de la sécurité de Matignon, Marie-Élodie Poitout", explique le directeur de la rédaction Luc Bronner dans un éditorial.

Chokri Wakrim était lié par un contrat de protection rapprochée avec un homme d'affaires russe, qui a conduit à l'ouverture d'une enquête pour "corruption", rappelle-t-il.

De source judiciaire, Ariane Chemin est convoquée dans le cadre d'une enquête ouverte pour "révélation de l'identité d'un membre des unités des forces spéciales". Selon des sources concordantes, cette enquête fait suite à une plainte déposée mi-avril par Chokri Wakrim.

"Nous maintenons évidemment nos informations et exprimons notre inquiétude sur cette convocation : l'intérêt public suppose de pouvoir enquêter sur les entourages et les liens entretenus par des collaborateurs de l’Élysée ou de Matignon, quels que soient leurs parcours antérieurs", écrit Luc Bronner.

Il estime que cette convocation "sous le statut d'une audition libre, est d'autant plus préoccupante qu'elle suit une procédure similaire, utilisée très récemment à l'encontre d'autres journalistes".

En effet, mi-mai, trois journalistes ayant enquêté sur l'exportation d'armes françaises utilisées au Yémen -les deux fondateurs du nouveau média en ligne Disclose et un journaliste de Radio France- ont été convoqués par les services secrets français, tous trois dénonçant une "tentative d'intimidation".

Des convocations auxquelles s'ajoute une quatrième annoncée ce mercredi par Disclose, prévue le 28 mai. Le site dénonce "une nouvelle tentative du parquet de Paris de contourner la loi de 1881 sur la liberté de la presse et la protection des sources".

"En tant que témoin notre journaliste ne pourra pas être assisté d'un avocat. Il ne pourra pas non plus faire valoir le +droit au silence+. Mais en tant que journaliste, il pourra invoquer le secret des sources", précise le site.

- "Nouveau coup de canif"-

Ces annonces ont entraîné une avalanche de réactions de journalistes et de personnalités politiques, le sujet se plaçant en tête des plus discutés sur Twitter en France.

Le SNJ-CGT a dénoncé un "nouveau coup de canif insupportable contre le journalisme et la liberté d'informer" et la CFDT-Journalistes "une procédure dont le but inavoué est de faire taire les journalistes dans l'exercice de leur mission d'informer".

"L'affaire Benalla aura donc suscité en quelques semaines une tentative de perquisition d'un journal (Mediapart) et, désormais, l'audition par les services de renseignement d'une journaliste" a commenté Fabrice Arfi, co-responsable des enquêtes chez Mediapart.

Boris Vallaud, porte-parole du PS, s'est dit "très préoccupé de la multiplication de ce type de convocations pour la liberté de la presse et le secret des sources, essentiels à la révélation d'affaires et scandales. Dérive inquiétante des pratiques du pouvoir".

"Nous assistons à une dérive de notre démocratie extrêmement inquiétante", a abondé Ian Brossat, candidat PCF aux européennes.

"Profondément attaché au droit des journalistes et au secret de leurs sources, qui sont les conditions d'exercice de leur métier, je tiens à exprimer mon inquiétude suite à la convocation d'Ariane Chemin", a réagi de son côté Jean-Pierre Sueur, corapporteur PS de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla.

Jugeant la convocation d'Ariane Chemin "scandaleuse", l'économiste des médias Julia Cagé a fustigé "une atteinte caractérisée du pouvoir macroniste à la liberté de la presse".

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a défendu pour sa part "l'attachement de ce gouvernement à la liberté de la presse" ajoutant que "nul justiciable en France n'est en dehors de la loi", sans vouloir commenter spécifiquement le cas de Mme Chemin se prévalant "d'une instruction judiciaire en cours".