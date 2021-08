Le feu qui ravage le massif des Maures, dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, "n'a pas progressé" dans la nuit, mais 1.200 pompiers sont mobilisés mercredi pour tenter d'éteindre le plus gros incendie de l'été en France, a-t-on appris auprès des pompiers.

Près de 7.000 personnes dont des touristes belges ont dû passer une nouvelle nuit dans des structures d'hébergement d'urgence après avoir été évacuées pour la plupart dans la nuit de lundi à mardi. Quelques personnes ont également été évacuées mardi soir de la commune de La-Garde-Freinet, mais il n'y a pas eu d'autres évacuations plus tard dans la nuit, selon les pompiers.

On tient le coup pour les enfants

C'est le cas de Jessica et sa famille venus de Namur. Pour la 2e nuit d'affilée, la famille a dû évacuer. "Sur le coup de 22h, les pompiers sont venus toquer à la porte. On a été évacués illico presto. Cette nuit, on a pu mieux dormir mais on est fatigué et on sent que les nerfs lâchent. On tient le coup pour les enfants. Là, on regarde pour repartir car les pompiers disent que ça risque de reprendre", confie-t-elle au micro de Julie Vuillequez.

Les avions et hélicoptères bombardiers d'eau devaient entrer en action à partir de 07H00 du matin. L'incendie, qui a démarré lundi près d'une aire d'autoroute, a parcouru 6.675 hectares et en a brûlé 4.000 dans cette région connue pour ses forêts et ses vignobles, selon le dernier bilan des pompiers.

"Le feu n'a pas progressé dans la nuit", a indiqué à l'AFP l'officier de communication des pompiers depuis le PC de commandement des opérations au village du Luc (Var). "On va effectuer le même travail de sape qu'hier en larguant de l'eau sur des endroits critiques", a-t-il ajouté en précisant que le feu n'est pas maîtrisé à ce stade.

Le pire a été évité

Le président Emmanuel Macron a salué mardi sur place le "courage" des centaines de pompiers, forces de secours et élus locaux engagés dans la bataille contre les flammes. "Le pire a été évité", l'incendie n'ayant fait aucune victime à ce stade malgré sa rapidité et sa virulence, a-t-il souligné.

La France avait jusqu'ici été relativement épargnée par les feux qui ont dévasté des milliers d'hectares et fait des dizaines de victimes dans plusieurs pays méditerranéens, de la Turquie à l'Algérie.