Destruction d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Paris: près de 1.800 riverains évacués

Une bombe d'aviation de la Seconde Guerre mondiale a été détruite sans incident dimanche matin dans le quartier de la Porte de la Chapelle, où près de 1.800 personnes avaient été évacuées et où les transports publics ont été fortement perturbés.

L'engin explosif a été trouvé le 4 février, enfoui sur un chantier près du périphérique, a indiqué la Préfecture de police de Paris dans un communiqué. L'obus a été déplacé en fin de matinée puis déposé dans un caisson creusé au préalable. Un système de mise à feu a fait ensuite exploser l'obus.



"L'opération de destruction de la bombe #PorteDeLaChapelle s'est déroulée sans incident. Fin des restrictions mises en place et désactivation de la cellule d'information du public", a annoncé la préfecture de police dans un tweet.



Pour mener à bien cette opération, deux périmètres avaient été sécurisés, autour du chantier où la bombe a été trouvée, et de l'endroit où elle a été détruite. Les résidents ont évacué la zone dès 6H00 et avant 8H30, heure à compter de laquelle la présence des personnes y a été interdite, avant d'y revenir progressivement dès la fin de matinée.La circulation ferroviaire a été fortement perturbée dimanche matin au départ et à l'arrivée de la Gare du Nord.



S'agissant de la circulation automobile, l'autoroute A1 a été fermée de la Porte de Paris à la Porte de la Chapelle ainsi que le boulevard périphérique de la porte de Clignancourt à la porte d'Aubervilliers.