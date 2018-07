Véhicule suspect à Woluwe-St-Pierre: Le périmètre de sécurité a été levé

(Belga) Un important déploiement policier s'est mis en place samedi vers 13h30 dans le quartier Stockel à Woluwe-Saint-Pierre et les riverains ont été appelés à rester confinés chez eux. Le dispositif a été levé peu avant 21h00, selon une information du cabinet du bourgmestre Benoît Cerexhe. Le bourgmestre a encore expliqué que cette opération s'inscrivait dans le cadre d'une enquête du Parquet fédéral et que les démineurs avaient été mobilisés sur les lieux pour examiner un véhicule suspect. Des détonations ont été entendues.

Un périmètre de sécurité avait été établi et la circulation a été interrompue sur la zone délimitée. La police avait demandé aux riverains de rester confinés chez eux. Le bourgmestre s'est rendu sur place pour s'assurer du bon déroulement des opérations. "On espère que ce dispositif sera levé le plus rapidement possible, mais on ne joue pas avec la sécurité", avait déclaré Benoît Cerexhe dans l'après-midi. "Donc, tant que la police n'a pas l'assurance que tout danger est écarté, on maintiendra le dispositif". (Belga)