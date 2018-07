Venezuela: un enfant de 13 ans tué lors de troubles dans le sud

(Belga) Un enfant de 13 ans est mort à Ciudad Guayana, une ville du sud du Venezuela, après avoir été blessé par balle lors de troubles survenus lors d'une manifestation, selon des indications de source policière obtenues mardi par l'AFP.

Quatre officiers de la police de l'Etat de Bolivar, où se trouve Ciudad Guayana, ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur ce décès survenu lundi soir dans un quartier populaire de la ville appelé San Felix, indique un document interne de la police scientifique auquel l'AFP a eu accès. Ces policiers sont accusés d'avoir utilisé leurs armes de service contre une foule de manifestants, selon ce document. Les troubles avaient éclaté durant "une manifestation contre le manque d'eau et d'électricité", ajoute le texte de la police scientifique. Un communiqué de la police régionale déclare pour sa part que les incidents se sont produits au cours de tentatives de pillage. Selon ce communiqué, à l'arrivée des forces de l'ordre, "des personnes ont ouvert le feu" et ont brûlé partiellement un poste de police avec des cocktails Molotov. Les protestations contre les pénuries de produits alimentaires et de services de base comme l'eau et l'électricité se sont multipliées ces derniers temps dans tout le Venezuela. Selon une ONG, l'Observatoire vénézuélien des conflits sociaux, quelque 5.300 manifestations ont été répertoriées dans le pays au cours du premier semestre de 2018, soit une moyenne de 30 par jour. Le motif de 84% de ces protestations était la demande d'améliorations des conditions économiques et sociales des citoyens, indique l'ONG. Le Venezuela est plongé depuis des mois dans une grave crise économique et politique. Le président socialiste Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013, a été réélu en mai dernier lors d'un scrutin très critiqué à l'étranger. (Belga)