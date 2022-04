Vers un "Frexit" en cas de victoire de Marine Le Pen aux présidentielles françaises ? "Elle est un danger pour l'Europe"

Pieyre-Alexandre Anglade, député des Français de l’étranger et porte-parole du groupe La République En marche à l’Assemblée nationale française, était l’invité politique de Fabrice Grosfilley ce vendredi matin sur Bel RTL. En tant que représentant du groupe d’Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, il a notamment dénoncé le projet de démantèlement de l’Europe de sa rivale d’extrême droite Marine Le Pen.

Si Marine Le Pen devait être élue dimanche soir, ce serait un coup dur pour l’Union européenne, ce serait une période d’instabilité, ce serait embêtant pour nous en Belgique ?

"Oui. Marine Le Pen est un danger pour l’Europe parce qu’elle porte un projet de démantèlement de l’Union européenne."

Elle dit qu’elle ne veut plus quitter l’Europe mais renégocier la place de la France au sein de l’Union européenne…

"C’est ce que tous les populistes qui portent un projet de démantèlement de l’Union européenne disent. Quand Madame Le Pen dit qu’elle ne versera plus une partie de la contribution française au budget de l’Europe, c’est un Frexit de fait. Quand Madame Le Pen dit qu’elle veut sortir d’un certain nombre de politiques européennes, à commencer par les accords de Schengen, c’est un Frexit de fait. Quand elle remet en cause la primauté du droit européen, c’est un Frexit de fait. Elle peut camoufler autant qu’elle veut ses intentions, Madame Le Pen est contre l’Europe et elle propose de démanteler l’Europe."