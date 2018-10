Verviers : PS-MR et Nouveau Verviers forment la nouvelle majorité

(Belga) Après l'accord tombé en fin de nuit entre PS et MR, les deux plus importantes formations verviétoises, le nouveau binôme, qui disposait arithmétiquement d'une majorité pour partir ensemble, a décidé de consulter le cdH, Ecolo et Nouveau Verviers avant de trancher en faveur de cette nouvelle formation sur l'échiquier verviétois qui avait obtenu 4 sièges, a annoncé lundi Muriel Targnion, actuelle et future bourgmestre de la Ville.

Le MR s'est dit très satisfait de se retrouver en majorité après avoir connu la défaite, perdant quatre de ses dix sièges. "Nous sommes la deuxième force politique de la Ville ce qui n'avait plus été le cas depuis longtemps et nous avons montré que nous étions un acteur crédible pour la relance", a souligné Maxime Degey, conforté par l'électeur dans son rôle de chef de file du MR. Muriel Targnion a certifié qu'il existait une volonté commune aux trois partenaires de faire avancer les dossiers sur la table et les faire avancer vite afin d'éviter que la ville ne continue à s'enliser. Elle prône un travail en confiance et une capacité à y parvenir de la part des trois partis en ce compris de Nouveau Verviers qui a démontré, lors de la campagne, une certaine compatibilité entre les projets en cours et son programme. "C'est un geste fort posé par la majorité. Nous sommes la 4e force politique verviétoise, celle qui a le plus progressé, et on nous donne l'occasion de passer de la théorie à la pratique avec une équipe unie autour d'un capitaine fort", a assuré Guillaume Voisin à l'initiative du mouvement. Dans cet accord, le PS aura le poste de bourgmestre et cinq échevins pour deux au MR et un à Nouveau Verviers. Une partie de l'équipe PS en place devrait rempiler (Hassan Aydin, Malik Ben Achour, Sophie Lambert en plus de la bourgmestre). Maxime Degey et Freddy Breuwer représenteront le MR et Jean-François Chefneux Nouveau Verviers. Ces décisions seront confirmées en cours de semaine. (Belga)