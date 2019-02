Victoires de la Musique - Le rappeur belge Damso remporte la Victoire du meilleur album rap

(Belga) Le rappeur belge Damso a remporté vendredi soir, en France, la Victoire de la Musique du meilleur album rap pour "Lithopédion". Moha La Squale ("Bendero") et Georgio ("XX5") étaient également nommés dans cette catégorie.

"Très agréablement surpris" après sa nomination, l'artiste a reconnu qu'il n'avait "pas toujours tenu des propos très élogieux" sur cette remise de prix. "C'est une belle leçon car là où j'ai fait preuve de colère, vous avez fait preuve d'ouverture d'esprit", a-t-il dit au public parisien. Et ça, ça force le respect et bravo à vous!" Damso a encore espéré que cela allait "continuer dans ce sens et que le rap sera respecté pour ce qu'il est et non ce qu'on veut qu'il soit". (Belga)