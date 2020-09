"Victorine était une fille très craintive, elle se méfiait de tout": les circonstances de sa mort encore mystérieuses

Le corps sans vie de Victorine Dartois, une jeune femme de 18 ans disparue depuis deux jours, a été découvert hier "immergé dans un ruisseau" à Villefontaine (Isère). Une enquête a été ouverte pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Que s’est-il passé ? Le mystère persiste.

Victorine Dartois, une jeune femme de 18 ans, avait disparu à Villefontaine dans l’Isère. Son corps sans vie a été retrouvé, mais les circonstances de son décès sont encore inconnues. Sophia, sa meilleure amie, a exprimé sa tristesse au micro de BFMTV. "Elle avait toujours le sourire, elle faisait toujours des blagues. Elle était très humaine. J’ai perdu ma meilleure amie. On se voyait tout le temps. Je l’aimais comme ma sœur. Ce qui me rend plus triste, c’est que je ne la reverrai pas."

Sophia explique que sa meilleure amie était très craintive. "Elle avait peur de se faire arrêter par des voitures ou draguer par des garçons dans la rue. Beaucoup de gens disent qu’elle a pu monter avec quelqu’un en voiture mais elle ne l’aurait jamais fait. Elle aurait dit non." Carla, amie d’enfance de Victorine, confirme. "C’était une fille très craintive, elle se méfiait de tout. Par exemple, quand elle sortait avec ses amis et qu’elle voyait une voiture, elle disait : il faut qu’on se cache. Ce n’est pas du tout une fille qui serait partie avec un autre garçon ou quelqu’un qu’elle ne connaissait pas. C’est pour ça qu’on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu’elle est morte de froid ? On ne sait pas."