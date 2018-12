Ville de Bruxelles - Accord de majorité: cela manque de concret et de chiffres, estime l'opposition

(Belga) L'accord de majorité conclu entre les partenaires socialistes, écologistes et Défi de la Ville de Bruxelles manque de concret et de chiffres, ont dénoncé lundi soir les formations de l'opposition également recomposée à la suite du scrutin, du 14 octobre dernier. Passé ce point commun, les longues interventions des libéraux, des démocrates humanistes et du PTB ont toutefois pris une tonalité sensiblement différente.

A peine sortis de la majorité, les libéraux ont ainsi reproché aux composantes de la nouvelle équipe en place d'avoir oublié plusieurs quartiers de la Ville et leurs habitants là où la majorité fait de l'offre de l'ensemble des (infra)structures collectives à 10 minutes à pied de chez soi la priorité des priorités. "Quid de l'école à Haren? Quid d'une politique commerciale pour la rue Marie-Christine à Laeken et d'un réaménagement du parc Maximilien au quartier Nord? Pour le quartier européen et Louise-Roosevelt, il n'y a rien", a souligné Els Ampe (Open Vld). Lui emboîtant longuement le pas, David Weytsman a pointé du doigt d'autres oublis et oubliés d'un "accord de majorité Brico": les familles, les classes moyennes et les contribuables. Le PTB a trouvé dans l'accord quelques propositions positives: un projet-pilote de réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire sans baisse de salaire; la distribution gratuite des repas en maternelles; les mesures contre la discrimination à l'embauche, ... "Mais il y a de nombreux points de rupture par manque d'ambition en matière d'emploi durable, de logement, de démocratie, de bonne gouvernance, de mobilité", a souligné la cheffe du groupe PTB, Mathilde El Bakri. Didier Wauters (cdH), a par contre dit partager plusieurs objectifs et projets de la majorité (cohésion sociale; participation; mobilité) qui figuraient en bonne place dans le programme du cdh/CD&V+. C'est la raison pour laquelle il envisage de coopérer avec celle-ci pour "corriger les nombreuses faiblesses et lacunes" observées... M. Wauters a toutefois annoncé une opposition vigilante pour dénoncer les insuffisances, et dysfonctionnements lorsqu'il y en aura. Pour le cdH, l'accord de majorité manque de souffle notamment en matière de commerce, d'emploi, de propreté publique et même de climat trop cantonné aux services de la Ville. Dans sa réplique, le bourgmestre Philippe Close a notamment souligné que les chiffres précis seraient fixés au moment du débat budgétaire, à la rentrée.