Ville de Bruxelles - Une dernière séance pour de nombreux élus et un essai de nouveau costume pour le MR

(Belga) Le conseil communal de la Ville de Bruxelles réuni une dernière fois dans sa configuration politique de la législature sortante, a rendu hommage jeudi soir aux élus qui ne siégeront plus à partir de lundi prochain, lors de l'installation de l'assemblée issue du scrutin du 14 octobre dernier. Le MR, encore dans la majorité pour quelques jours, a déjà endossé son gilet de première formation de l'opposition en s'opposant en vain à l'installation, sans attendre, de Karine Lalieux à la présidence du CPAS.

Le conseil avait décidé il y a dix jours d'autoriser la démission du président du CPAS Ahmed El Ktibi, qui prêtera serment comme échevin de l'Etat civil, lundi prochain, et de permettre, en conséquence, à l'actuelle échevine de la Culture et du Tourisme de prendre le poste qui lui est destiné par l'accord entre les partenaires de la nouvelle majorité PS-Ecolo/Groen-DéFI-change.brussels, sans attendre l'installation formelle du nouveau conseil de l'Aide sociale. Le MR s'est également opposé, sans succès, y compris du côté du cdH (opposition), à la désignation immédiate de l'échevin sortant Khalid Zyan au conseil de l'aide sociale, en remplacement anticipé de Delphine Roba, future échevine du Tourisme et des Grands Evénements. Formellement, le conseil communal doit d'abord être installé avant de désigner les conseillers du CPAS qui mettent ensuite en place leur président. Suivant cette procédure, Karine Lalieux ne prendrait ses nouvelles fonctions à la tête du Centre public d'Action Sociale de la Ville que dans les premiers mois de l'année 2019. L'échevin sortant de l'Urbanisme Geoffroy Coomans de Brachène (MR) a une nouvelle fois vertement critiqué ce "tric-trac" destiné avant tout, selon lui, à régler des problèmes du PS en interne, sans respect du rythme prévu par la Loi communale d'installation du conseil communal issu, et ensuite, de l'assemblée du CPAS par le nouveau conseil communal. "L'attribution des postes s'est faite dans la douleur au sein des élus socialistes issus du scrutin du 14 octobre, au point que la menace de défection de certains a conduit le bourgmestre à conforter sa majorité par les 3 élus DéFI, et à mettre ses troupes socialistes en ordre de marche dès la dernière séance communale de cette législature", a déploré commenté l'échevin Coomans de Brachène. Le président de l'assemblée communale, le MR Jacques Oberwoits n'a pas non plus apprécié la "manœuvre" dont il n'avait même pas été informé. Pour le MR, l'opération permet aussi de remettre en selle le poste d'échevin surnuméraire qui avait été supprimé lors de la démission d'Yvan Mayeur et d'Ans Personns. (Belga)