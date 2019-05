Violée puis reniée: la double peine de Shiori Ito

"Ma famille, mon pays, mon travail": Shiori Ito a tout perdu pour avoir osé dénoncer son violeur et défié une société japonaise sclérosée. Dans un livre qui sort maintenant en français, elle raconte son combat, synonyme de suicide social dans un pays qui préfère taire les agressions sexuelles.

Début avril 2015, Shiori Ito, journaliste japonaise fraîchement diplômée alors âgée de 26 ans, croit en sa chance quand un responsable d'une chaîne de télévision nippone l'invite au restaurant pour lui parler d'une "offre de travail".

Elle se souvient avoir bu du saké puis c'est le trou noir, jusqu'à ce qu'elle se réveille dans une chambre d'hôtel, son agresseur couché sur elle. Les symptômes accusent la "drogue du viol", qu'on aurait glissée dans son verre, mais aucune preuve médicale n'a pu être établie, ce genre de produit disparaissant trop vite dans le sang.

"Tu as passé le test", lui dit son violeur après en avoir fini avec elle, avant de lui demander: "Laisse-moi au moins ton slip en souvenir", raconte-t-elle dans un entretien à l'AFP.

"Des histoires comme ça, il y en a plein", lui rétorque un inspecteur de la police de Tokyo en lui conseillant vivement de ne pas porter plainte - sinon sa carrière de journaliste serait "ruinée". Son agresseur, proche du pouvoir, a le bras long, lui répète-t-on.

Une enquête sera finalement lancée mais le mandat d'arrestation du suspect annulé à la dernière minute par la hiérarchie policière, explique la jeune femme, à qui la justice n'accordera pas plus de crédit: l'affaire a été classée et le violeur, qui nie, jamais inquiété.

On dénie à Shiori Ito le statut de "victime". On la considère même coupable car elle est celle par qui le scandale arrive. Jusqu'à son père, qui lui reproche de ne pas s'être mise "plus en colère" contre son agresseur, dit-elle.

Refoulée, paria en son propre pays, sans plus aucune possibilité d'y trouver un travail, elle s'expatrie à Londres où elle est aujourd'hui journaliste-documentariste.

"Ce qui s'est passé après le viol a achevé de m'anéantir", résume-t-elle.

- Un suicide social -

Mais Shiori Ito livre bataille. "Ils m'ont dit que c'était impossible mais, en fin de compte, c'était possible".

C'est ce combat qu'elle raconte dans son livre, déjà publié en japonais, en coréen ou encore en suédois, et aujourd'hui en français sous le titre "La Boîte noire" (éditions Picquier).

"Le procureur chargé de l'affaire m'a expliqué que l'événement s'était passé à l'intérieur d'une pièce fermée, une boîte noire", écrit-elle. "J'ai consacré toute mon énergie à faire la lumière sur cette boîte noire. Mais plus je tentais d'ouvrir cette boîte, plus je découvrais de nouvelles boîtes noires imbriquées, dans les procédures d'enquête et dans le système judiciaire japonais."

Au Japon encore plus qu'ailleurs, le système légal exige que "la volonté de dire non au suspect a été clairement exprimée et entendue". Une étude suédoise a pourtant montré que 70% des victimes de viol sont paralysées, incapables de résister à l'agresseur. Et c'est encore plus vrai quand il y a utilisation de drogues.

Face à l'inaction de la justice, "le seul moyen de faire avancer les choses était de les rendre publiques": Shiori Ito tient une conférence de presse, le 29 mai 2017, puis publie en octobre de la même année un livre-témoignage.

"J'ai été inondée d'insultes, de menaces. Mais ce qui m'a le plus saisie, c'étaient ces courriels de femmes, très polis, qui me disaient combien je devrais avoir honte d'avoir tout révélé, que, même si c'était vrai, ce n'était pas comme ça qu'on devait agir".

"Dans la culture japonaise, souffrir en silence est considéré comme noble", explique Shiori Ito, ce qui explique que, selon un sondage réalisé par le gouvernement japonais en 2017, seuls 2,8% des victimes de viols ont dit en avoir parlé à la police.

Choisir de briser l'omerta a signé le suicide social de Shiori Ito. "J'ai perdu mon pays. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma famille", énumère-t-elle, son mince filet de voix brisé par l'émotion. "Mais il fallait bien que quelqu'un le fasse."

- "Le droit de vivre" -

Ses révélations et le mouvement #MeToo, concomitant, ont ouvert la voie au changement: "Au moins maintenant, on en parle. Auparavant, c'était pratiquement impossible de prononcer le mot +viol+" au Japon, estime-t-elle.

Ainsi, en avril 2018, une affaire de harcèlement sexuel a éclaté, impliquant un haut fonctionnaire du ministère japonais des Finances qui a dû démissionner. Chose inhabituelle dans le pays, l'affaire a alors fait les gros titres des médias.

Mais les victimes sont toujours ostracisées: "On a toujours ce stéréotype selon lequel on ne peut pas être une victime si on sourit, si on ne pleure pas. A ma conférence de presse, on m'a dit de porter du noir. Mais, non, il n'y a pas de tenue exigée pour les victimes".

C'est pour le prouver que Shiori Ito a accepté de tourner un clip publicitaire pour la marque Calvin Klein: elle y apparaît en maillot de bain une pièce, dans des images très prudes, ce qui n'a pas empêché d'"horribles réactions". "Comment peut-elle faire cela si elle a été violée?", lui a-t-on reproché.

"Je devais leur montrer que j'avais le droit de vivre", répond-elle.

Cet été, Shiori Ito retrouvera son agresseur au Japon car, si l'affaire au pénal est close, un procès s'ouvre au civil. "Je ne sais pas comment mon corps va réagir. Je survis mais ça ne disparaîtra jamais", dit-elle parmi les sanglots. "Cette nuit hante mes rêves".