Violences sexuelles et sexistes: l'Assemblée entame un débat sensible

Abus sur mineurs, harcèlement de rue...: l'Assemblée a entamé lundi soir un débat sensible sur le projet de loi visant à renforcer la répression des violences sexistes et sexuelles mais loin de faire l'unanimité en raison d'inquiétudes sur la protection des mineurs.

"Notre objectif, c'est d'éviter les acquittements d'agresseurs sexuels. Trouver par tout moyen une manière de les faire condamner", a plaidé dans l'hémicycle la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes Marlène Schiappa, qui défend le texte au côté de la ministre de la Justice Nicole Belloubet.

"Si 1% seulement des violeurs dorment en prison, c'est parce qu'il y a eu jusque là une faute collective (...) Les violences sexistes et sexuelles sont les seuls faits pour lesquels on s’inquiète d’engorger les tribunaux", a-t-elle insisté.

Très attendu après l'affaire Weinstein et #metoo, il s'articule autour de quatre articles principaux. Il entend combler les "angles morts" de la législation pour "ne rien laisser passer", alors qu'à l'échelle d'une vie, une femme sur 7 vivrait une violence sexuelle, selon des données mises en avant par la rapporteure Alexandra Louis (LREM).

Sur un tel sujet, qui pousse souvent les députés à sortir des clivages politiques comme en témoigne le nombre important d'auteurs des quelque 270 amendements devant être examinés d'ici mardi en première lecture, le premier article fait relativement consensus.

Il prévoit, comme s'y était engagé le candidat Macron, l'allongement à 30 ans après la majorité, contre 20 ans actuellement, des délais de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Certains élus, dont des LREM et LR, entendent toutefois plaider pour une imprescriptibilité ou, notamment côté LR et Insoumis, pour étendre la mesure aux majeurs.

Le texte crée également un "outrage sexiste" pour le harcèlement de rue, passible d'une amende immédiate de 90 euros minimum, et prévoit des mesures pour pénaliser davantage le "cyberharcèlement".

"Le harcèlement de rue n'a rien de romantique et est bien une atteinte fondamentale à la liberté d’aller et venir (...) Et les violences commises dans l’espace virtuel ont les mêmes conséquences sur la santé, sur la vie sociale et intime des victimes", a renchéri Mme Schiappa.

L'article 2 sur "la répression des infractions sexuelles sur les mineurs" est le plus contesté, concentrant le plus grand nombre d'amendements.

- "Aussi loin que possible" -

Très attendu par les associations après deux récentes affaires où des fillettes de 11 ans avaient été considérées comme consentantes par la justice, l'article a été réécrit pour éviter d'être jugé inconstitutionnel tout en conservant la "philosophie" initiale, selon le gouvernement.

Loin de fixer un âge de consentement sexuel à 15 ans, comme évoqué un temps, il prévoit que "lorsque les faits sont commis sur un mineur de (moins de) quinze ans", les notions de contrainte et surprise, constitutives d'un viol, peuvent "être caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes".

Il double aussi, à 10 ans d'emprisonnement, la peine pour le délit d'atteinte sexuelle "avec pénétration", pour les cas où le viol, crime passible de 20 ans de réclusion, ne pourrait être établi.

Les associations de protection de l'enfance y ont vu "une marche arrière". Et près de 250 personnes, dont l'ex-ministre Yvette Roudy ou l'actrice Karin Viard, ont demandé lundi dans une lettre ouverte de "retirer" cet article. Les signataires, qui ont notamment obtenu le soutien de Benoît Hamon sur Twitter, estiment qu'il ouvre "la porte à une correctionnalisation massive des viols de mineurs".

Au contraire, "les poursuite de viols seront facilitées en précisant les notions de contrainte morale et de surprise (...) C'est uniquement quand la qualification de viol ne pourra pas être retenue" que s'appliquera la peine aggravée d'atteinte sexuelle avec pénétration, a répondu Mme Belloubet.

L'Insoumise Clémentine Autain, pour qui le texte est "mal fagoté" et qui a pointé "un grave danger" avec cet article, défendra dans la soirée une motion de renvoi en commission du projet.

Sophie Auconie (UDI-Agir-Indépendants) entend également faire reconnaître que toute pénétration sexuelle d'un adulte sur un enfant de moins de 13 ans est un viol, les socialistes portant un amendement similaire.

Des LR défendront également des amendements pour créer une "présomption irréfragable d’absence de consentement pour les mineurs de quinze ans".

Mais Nicole Belloubet a averti les députés: "Ce texte va aussi loin qu'il est possible de faire au regard des principes constitutionnels et conventionnels qui s'appliquent à nous tous".